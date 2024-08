Niger : le président de la transition accuse la France de soutenir le terrorisme en Afrique de l’Ouest

Le président de la Transition du Niger, Abdourahamane Tiani, a accusé une nouvelle fois la France de vouloir déstabiliser son pays et de soutenir le terrorisme en Afrique de l’Ouest. Lors d’une interview télévisée diffusée le 3 août à l’occasion de la fête nationale du Niger, Tiani a affirmé que des agents français, repositionnés au Bénin et au Nigeria après avoir été expulsés du Niger, auraient collaboré avec des groupes terroristes tels que Boko Haram et l’Iswap.

Tiani a déclaré que ces agents ont rencontré des membres de Boko Haram les 25 et 26 octobre 2023, leur proposant de mener une guerre ouverte contre l’État nigérien. Il a également accusé la France d’avoir livré du matériel militaire à ces groupes lors d’une opération nocturne en janvier 2024. Ces accusations n’ont pas encore suscité de réaction de la part de la France, du Bénin ou du Nigeria.

Par le passé, des accusations similaires avaient été rejetées par Paris, qualifiées « d’affabulations » par les autorités françaises et béninoises. Ces déclarations interviennent dans un contexte de relations très tendues entre le Niger et la France depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, qui avait conduit à l’expulsion de l’ambassadeur français et à l’arrêt de toute coopération militaire.