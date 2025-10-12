Lambaréné : le ministre Paul-Marie Gondjout battu par Madeleine Berre au 2e tour des législatives

Le verdict est tombé ce samedi 11 octobre à Lambaréné. Paul-Marie Gondjout, ministre de la Communication et des Médias, candidat de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), a été battu au second tour des législatives par Madeleine Rogombé ep. Berre, candidate du Parti démocratique gabonais (PDG). Selon les résultats provisoires, l’ancienne ministre de la Fonction publique d’Ali Bongo s’impose avec 52,07 % des suffrages exprimés, contre 47,92 % pour le membre du gouvernement. Un résultat qui consacre le retour politique d’une figure de l’ancien régime, dans une ville emblématique du Moyen-Ogooué.

Arrivé en tête au premier tour le 27 septembre avec 39,05 % des voix (1 593 suffrages sur 4 079 exprimés), Paul-Marie Gondjout semblait bien parti pour conserver son avance. Mais c’était sans compter sur la remontée spectaculaire de son adversaire, Madeleine Berre, créditée de 37,71 % au premier tour. Portée par une campagne de terrain active et un maillage électoral solide dans les 13 quartiers du 1er arrondissement, la candidate du PDG a réussi à inverser la tendance et à l’emporter de justesse.

Le PDG reprend pied dans une circonscription symbolique

Cette victoire marque un tournant pour le PDG, qui conserve ce siège dans son escarcelle. Madeleine Berre, élue députée pour la première fois en 2018, renoue ainsi avec l’hémicycle, confirmant sa résilience politique. Pour le PDG, ce succès est d’autant plus symbolique qu’il intervient dans un contexte national marqué par la montée en puissance de l’UDB, le parti présidentiel de Brice Clotaire Oligui Nguema.

Évolution des résultats entre les deux tours – Lambaréné 1er arrondissement

Tour de scrutin Candidat (Parti) Voix obtenues % des suffrages exprimés Position 1er tour Paul-Marie Gondjout (UDB) 1 593 39,05 % 1er Madeleine Berre (PDG) 1 538 37,71 % 2e 2e tour Paul-Marie Gondjout (UDB) 1 918 47,92 % 2e Madeleine Berre (PDG) 2 081 52,07 % Élue

Selon les chiffres communiqués par la Commission électorale provinciale du Moyen-Ogooué, présidée par Jacques Valéry Bigman Revangué, sur 10 857 inscrits, 4 114 électeurs ont pris part au vote dans les 13 centres regroupant 29 bureaux de vote, soit un taux de participation de 37,89 %. Au total, 110 bulletins blancs ou nuls ont été recensés, pour 4 004 suffrages exprimés. Le scrutin s’est globalement déroulé dans le calme, malgré quelques retards signalés à l’ouverture de certains bureaux.

Un échec personnel pour Paul-Marie Gondjout

Pour Paul-Marie Gondjout, cette défaite constitue un revers politique inattendu, lui qui espérait faire valoir à Lambaréné son statut de ministre et de cadre du parti présidentiel. Malgré une campagne axée sur la proximité, la jeunesse et la communication publique, l’ancien député n’a pas réussi à maintenir l’avance du premier tour. Ce revers, au-delà de sa portée locale, pourrait fragiliser son ancrage au sein du gouvernement Oligui Nguema.

La victoire de Madeleine Berre résonne comme une revanche politique pour le PDG, qui tente de se reconstruire après son éviction du pouvoir. En attendant la proclamation officielle des résultats par le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, le duel de Lambaréné restera l’un des affrontements les plus marquants de ce second tour. Il symbolise à lui seul la recomposition en cours du paysage politique gabonais, où les anciens et les nouveaux acteurs se disputent encore la légitimité du terrain.