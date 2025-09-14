Buscador
Libreville, le
lundi 15 septembre 2025
    Accident ferroviaire à Milolé : 3 voitures d’un train voyageurs de la Setrag déraillent sans faire de blessé

    Publié le 14 septembre 2025 à 08h16min MàJ : 14 septembre 2025 à 09h29min
    Economie
    Accident ferroviaire à Milolé : 3 voitures d’un train voyageurs de la Setrag déraillent sans faire de blessé
    Accident ferroviaire à Milolé : 3 voitures d’un train voyageurs de la Setrag déraillent sans faire de blessé © 2025 D.R./Info241
    Alors que les déraillements de train sur le Transgabonais ne concernaient jusque là des trains minéraliers, un nouvel incident ferroviaire s’est produit ce samedi 13 septembre à 11h45 en gare de Milolé, dans la province de l’Ogooué-Lolo. Selon un communiqué de la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) parvenu hier à Info241, le train de voyageurs n°511 de la société ferroviaire filiale d’Eramet, a vu trois de ses voitures sortir de la voie au moment de son départ pour Lastourville.

    Plus de peur que de mal. La SETRAG a tenu à rassurer l’opinion publique en soulignant qu’« aucun blessé n’a été enregistré parmi les passagers », malgré le caractère spectaculaire de la sortie de voie. L’entreprise a précisé que ses équipes de sécurité et de secours se sont immédiatement déployées sur place pour sécuriser les lieux et éviter tout suraccident.

    Une situation inédite

    Un dispositif spécial a été mis en place dans la gare de Milolé pour assister les voyageurs bloqués. Selon la société ferroviaire, « des prestations de restauration rapide, la distribution de boissons, ainsi qu’un encadrement et un accompagnement adéquats » ont été organisés pour assurer le confort des passagers durant l’attente. Une cellule médicale était également disponible sur place.

    Une des voitures accidentées

    Le trafic ferroviaire a été momentanément suspendu afin de permettre aux équipes techniques d’intervenir sur la voie et de dégager les voitures concernées. La SETRAG a annoncé que le train n°511 reprendrait son service ce samedi à 20h00, permettant aux passagers de poursuivre leur voyage jusqu’à Franceville, sa destination finale.

    Une enquête ouverte

    Dans son communiqué, la société a précisé que le train de voyageurs n°530, en provenance de Franceville, n’a pas été impacté par l’incident. Il a ainsi pu arriver à Owendo à 15h33, conformément à son horaire prévu. Cette précision visait à rassurer les usagers sur la continuité du trafic, malgré la perturbation enregistrée sur le convoi accidenté.

    Une autre vue du train voyageurs

    Une enquête technique conjointe a été ouverte par la SETRAG et l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF). Cette mission devra déterminer les causes précises de la sortie de voie et proposer des mesures correctives. L’entreprise a réaffirmé que « toutes les dispositions seront prises pour éviter la répétition d’un tel incident  », dans un contexte où la fiabilité du Transgabonais est régulièrement questionnée.

    Des inquiétudes

    Cet incident remet en lumière la fragilité du réseau ferroviaire gabonais, malgré les travaux de modernisation engagés ces derniers mois. Les usagers, nombreux à emprunter la ligne Owendo–Franceville, rappellent régulièrement leurs attentes en matière de sécurité et de ponctualité. Le gouvernement, à travers l’ARTF, reste attentif à l’évolution de ces enquêtes pour s’assurer du respect des normes de sécurité.

    Des voyageurs à l’issue de l’incident

    La SETRAG a conclu son communiqué en remerciant les passagers pour leur sang-froid et leur coopération durant l’incident. « Nous exprimons notre profonde gratitude envers nos voyageurs pour leur calme et leur patience  », a indiqué la société, avant de réaffirmer son engagement à placer la sécurité des passagers au cœur de ses priorités.

