Gabon : Les députés de la transition c’est fini ce 13 novembre après 746 jours de bons et loyaux services

Après un peu plus de deux années d’activité, les députés de la transition s’apprêtent à tourner la page. Nommés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à la suite du coup d’État du 30 août 2023, ils remettront officiellement leurs mandats ce 13 novembre. Ces parlementaires, au nombre de 98, avaient été désignés pour accompagner la refondation institutionnelle du pays et céderont désormais la place aux 145 députés élus lors des scrutins législatifs des 27 septembre et 11 octobre derniers. Ces nouveaux élus formeront la première législature de la Ve République, la quatorzième de l’histoire du Gabon.

Depuis ce mercredi, le bureau sortant dirigé par Jean François Ndongou s’attèle aux préparatifs de la cérémonie solennelle de clôture de l’Assemblée nationale de la Transition qui se tiendra ce jeudi 13 novembre à Libreville. Cet événement marquera la fin d’une période institutionnelle exceptionnelle, amorcée par la mise en place du bureau de l’institution présidée par Jean François Ndongou, nommé le 11 septembre 2023. Le Parlement de la Transition, composé de 98 membres nommé le 6 octobre 2023, avait officiellement entamé ses travaux le 30 octobre 2023.

Un travail de refondation

Durant son mandat de près de 800 jours, cette assemblée spéciale aura joué un rôle central dans la réorganisation du cadre législatif du pays. Elle a adopté plusieurs textes fondamentaux pour la consolidation du processus démocratique, dont le nouveau Code électoral et la loi sur les partis politiques, considérés comme des instruments clés de la Ve République. Ces réformes ont servi de socle à la réhabilitation des institutions civiles et à la préparation du retour à un régime constitutionnel normal.

« Le temps de l’Assemblée nationale de la Transition s’arrête dès la mise en place du bureau de la quatorzième législature. Il est indiqué que le 17 novembre se tiendra la session consacrée à la mise en place du bureau de cette nouvelle législature. C’est pourquoi, avec mes collègues, nous avons décidé d’arrêter la législature de transition le 13 novembre », a expliqué Jean François Ndongou lors d’un point de presse organisé en début de semaine.

Le début d’une nouvelle ère parlementaire

La date du 13 novembre a été retenue afin de permettre aux nouveaux élus d’accomplir les formalités administratives nécessaires avant leur entrée en fonction. Conformément aux dispositions constitutionnelles, les membres du gouvernement élus députés devront démissionner de leurs fonctions avant la session inaugurale du 17 novembre, consacrée à l’élection du bureau de la quatorzième législature.

Instituée le 11 septembre 2023 et entrée en fonction le 30 octobre suivant, l’Assemblée nationale de la Transition aura siégé pendant 2 ans et 14 jours, soit 746 jours. Sa dissolution marquera la fin d’un chapitre historique de la transition politique engagée après le changement de régime d’août 2023 et ouvrira la voie à une législature pleinement issue des urnes, symbole du retour à la normalité institutionnelle.