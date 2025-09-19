Gabon : 65 nouvelles charges d’huissier attribuées par les autorités après 15 ans d’attente

Bonne nouvelle pour le monde judiciaire gabonais. Le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, a procédé, le 18 septembre, à la remise officielle de 65 nouvelles charges d’huissier de justice. L’événement, organisé à Libreville, marque la fin d’une attente de près de quinze ans depuis les dernières attributions intervenues en 2010. La cérémonie a été coordonnée par la Direction générale des Affaires civiles et présidée par le ministre Séraphin Akure Davain.

Cette attribution s’inscrit dans le prolongement du Conseil des ministres du 19 décembre 2024, au cours duquel le gouvernement avait approuvé le projet de décret portant création de nouvelles charges d’huissiers. Pris conformément aux articles 4 et 104 de la loi n°001/2022 du 23 mars 2022, ce texte visait à améliorer l’efficacité de la justice gabonaise, à régulariser la situation des clercs d’huissiers et à répondre aux attentes des diplômés désireux d’intégrer cette profession.

Une sélection stricte des candidatures

Les travaux préparatoires ont été conduits par une commission ad hoc présidée par le secrétaire général de la Chancellerie, Martin Obandja-Owoula. Réunis du 6 au 13 août derniers, ses membres ont examiné 86 dossiers de candidatures. Vingt-et-un ont été rejetés pour divers motifs : absence de stage professionnel, renonciation, inaptitude, défaut d’enquête, problèmes d’identité ou de moralité, incompatibilités, décès ou départ à la retraite. Les décisions ont été prises sur la base de la loi n°000058/MJGDSH du 4 août 2025.

Éléments Détails Nombre total de candidatures déposées 86 Nombre de charges attribuées 65 Nombre de candidatures rejetées 21 Principaux motifs de rejet Absence de stage, inaptitude, défaut d’enquête, problèmes d’identité ou de moralité, incompatibilités, décès, départ à la retraite Cadre légal Loi n°000058/MJGDSH du 4 août 2025 ; Loi n°001/2022 du 23 mars 2022 Décret préparatoire Projet approuvé au Conseil des ministres du 19 décembre 2024 Objectifs principaux Moderniser la justice, régulariser la situation des clercs, offrir des opportunités aux diplômés, améliorer l’accès à la justice, renforcer l’État de droit

Cette vague de nominations vise à adapter les structures judiciaires aux besoins croissants de modernisation et d’accessibilité. En renforçant le corps des huissiers de justice, le gouvernement entend améliorer la rapidité et la transparence dans l’exécution des décisions judiciaires. Elle illustre aussi la volonté des plus hautes autorités de rendre la justice plus performante et à l’écoute des attentes citoyennes, dans le cadre du chantier de restauration des institutions.

Un renforcement de la Chambre nationale des huissiers

« Nous sommes satisfaits d’accueillir de nouveaux membres au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon. C’est toujours une grande joie d’avoir de nouveaux partenaires pour servir la République », a déclaré Me Florent Mounguengui, président de la CNHJG, lors de la cérémonie. L’arrivée de ces nouveaux officiers publics renforce ainsi la capacité de la chambre à remplir pleinement son rôle au service de la République.

Pour mémoire, l’huissier de justice constitue un maillon indispensable du système judiciaire. Chargé de signifier les actes, d’exécuter les jugements et de procéder aux saisies, il garantit l’effectivité des décisions et assure la sécurité juridique des citoyens. En tant qu’officier public, il certifie l’authenticité et la validité des actes, contribuant à la transparence et à la régularité du système judiciaire.

En facilitant l’accès aux décisions pour tous, y compris les justiciables éloignés des centres judiciaires, l’huissier de justice joue un rôle essentiel dans l’égalité d’accès à la justice et dans la consolidation de l’État de droit.