Epargnants floués de BR Sarl : le verdict repoussé en raison de la crise au Tchad

Les épargnants de l’ancien établissement de microfinance BR Sarl devront encore attendre. Le délibéré de l’affaire pendante depuis la mi-avril devant la Cour de justice de la CEMAC de N’djaména (Tchad) a été une nouvelle fois repoussé en raison de la crise politique que traverse le pays au lendemain du putsch du Conseil militaire de transition (CMT) au lendemain de la mort du président Idriss Deby Itno.

Les dirigeants de BR Sarl sont poursuivis devant cette cour régionale en raison d’une plainte introduite par le Congrès des agents publics et parapublics de l’Etat (CAPPE) représentant les quelques 18 000 épargnants gabonais floués. Les plaignants réclament à l’entreprise ayant fait faillite, 49 milliards de FCFA incluant les 32 milliards d’épargne disparu avec la fermeture de l’établissement et 17 milliards de dommages et intérêts.

Avant la crise politique qui secoue le pays, deux rencontres avec les responsables de la Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC) et ceux de la CEMAC avait pu se tenir autour de cette affaire. Crise qui a engendré la suspension de l’audience à son deuxième jour et le retrait du pays des juges de ladite cour de justice. Un renvoi qui vient une nouvelle fois doucher les espoirs de résolution de cette affaire qui dure depuis 2016.

Bien que l’affaire ait été reporté à une date ultérieure, le président du CAPPE Emmanuel Mvé Mba n’a pas caché son satisfécit. « Le dossier introduit par le CAPPE soit pris très au sérieux par la Cour de justice pour une résolution rapide de ce problème. L’issue n’est plus loin », a-t-il déclaré avant de solliciter l’aide du Gabon pour un retour au pays. "Nous avons sollicité le concours du Gouvernement Gabonais, pour rentrer au pays comme l’on fait tous les autres pays. Malheureusement sans succès", a-t-il lancé. .