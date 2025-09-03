Buscador
Libreville, le
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
    El. Mondial 2026 : les Panthères du Gabon écrasent les Seychelles et prennent la tête du groupe F

    Publié le 3 septembre 2025 à 21h00min MàJ : 3 septembre 2025 à 21h00min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Sports
    El. Mondial 2026 : les Panthères du Gabon écrasent les Seychelles et prennent la tête du groupe F
    El. Mondial 2026 : les Panthères du Gabon écrasent les Seychelles et prennent la tête du groupe F © 2025 D.R./Info241
    Les Panthères du Gabon ont frappé fort ce mercredi après-midi lors de la 7e journée des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026. En déplacement sur la pelouse du National Sports Complex Pitch 1, les hommes de Thierry Mouyouma se sont imposés 4-0 face aux Seychelles, s’emparant provisoirement de la première place du groupe F devant la Côte d’Ivoire.

    Dès la 4e minute, Denis Bouanga profite d’un ballon récupéré haut pour ouvrir le score d’une frappe puissante au ras du poteau. La domination gabonaise se poursuit et Bouanga aggrave la marque à la 34e minute sur un ballon en profondeur, remportant son duel face au gardien adverse. Quatre minutes plus tard, Bouanga s’offre un triplé, exploitant une erreur défensive pour inscrire le troisième but gabonais (38e).

     Un collectif solide

    Sans relâcher la pression, les Panthères imposent leur rythme et maîtrisent la circulation du ballon. Les transitions offensives du Gabon rendent l’accès au but impossible pour des Seychelles en difficulté, incapables de s’organiser contre la rigueur défensive gabonaise tout au long du match.

    Entré en cours de jeu, Yannis M’Bemba vient clore la marque à la 89e minute avec une frappe croisée suite à un corner bien négocié, parachevant une victoire nette qui conforte la confiance du groupe gabonais avant le choc à venir contre la Côte d’Ivoire.

     Le classement du groupe F

    À l’issue de cette 7e journée, le Gabon prend la tête du groupe F avec 18 points (6 victoires, 1 défaite), suivi de la Côte d’Ivoire avec 16 points mais un match de retard prévu ce vendredi. Burundi occupe la troisième place (10 points), devant le Kenya (6), la Gambie (4) et les Seychelles (0).

    Rang Équipe Points Joués Gagnés Nuls Pertes Buts+ Buts- Différence
    1 gabon 18 7 6 0 1 16 6 +10
    2 côte d’ivoire 16 6 5 1 0 14 0 +14
    3 burundi 10 6 3 1 2 13 7 +6
    4 kenya 6 6 1 3 2 11 8 +3
    5 gambie 4 6 1 1 4 12 13 -1
    6 seychelles 0 7 0 0 7 2 34 -32
                       

    Cette victoire écrasante met la Côte d’Ivoire sous pression : le choc attendu entre les deux favoris du groupe se tiendra le 9 septembre à Libreville. Le vainqueur de cette confrontation prendra une sérieuse option pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

     Homme du match

    Denis Bouanga aura marqué cette septième journée de son empreinte. Auteur de trois buts en première période et véritable dynamiteur offensif, il confirme son statut de leader de l’attaque gabonaise et se détache au classement des buteurs du groupe F.

    Fort de cette première place, le Gabon aborde la suite des qualifications avec ambition et sérénité. L’équipe doit toutefois rester vigilante face à la Côte d’Ivoire, adversaire direct pour la qualification, et poursuivre sa solide dynamique collective.

    Victoire nette, maîtrise tactique et performance individuelle : les Panthères du Gabon se placent comme candidats sérieux pour une première qualification historique à la Coupe du monde.

    @info241.com
