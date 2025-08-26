Buscador
    Publié le 26 août 2025 à 17h42min MàJ : il y a 2 heures - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Economie
    Coupure d’électricité sur l’axe Kango-Lambaréné après un accident impliquant un camion © 2025 D.R./Info241
    Un accident de la route survenu ce lundi 25 août a plongé plusieurs villages du département du Komo-Kango dans le noir. Selon un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241 ce mardi, un camion grumier roulant dans le sens Bifoun–Kango a violemment percuté un poteau électrique au village Four Place aux environs de 9h40. Le choc a provoqué une coupure d’électricité sur l’axe Kango-Bifoun-Lambaréné-Fougamou, ainsi que des perturbations dans la commune de Lambaréné.

    La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a aussitôt déployé ses équipes techniques pour limiter l’impact de l’incident. Grâce à la centrale thermique de Lambaréné, l’entreprise a pu rétablir partiellement l’électricité pour une partie de la clientèle touchée. « Les travaux de remplacement des supports et câbles endommagés sont en cours. Tout est mis en œuvre pour un retour à la normale attendu dans la soirée  », a précisé la SEEG.

    Le communiqué de l’entreprise

    Dans son communiqué, la société a présenté ses excuses aux populations affectées par cette coupure et assuré de sa mobilisation pour rétablir totalement le service dans les meilleurs délais. L’entreprise souligne toutefois que ce type d’incident illustre la fragilité des infrastructures électriques face aux accidents routiers.

    Enfin, la SEEG a lancé un appel au respect des règles de sécurité routière, en particulier sur la Route Nationale 1, afin de protéger les installations électriques et garantir la continuité du service public. « La protection de nos infrastructures est essentielle pour assurer durablement la distribution d’électricité aux populations », a rappelé la direction de la société.

    @info241.com
