Burkina-Faso : Une partie de l’ambassade de France incendiée par des manifestants

Après la prise de pouvoir vendredi soir par les putschistes qui ont renversé les militaires au pouvoir, plusieurs institutions françaises ont été ciblées au Burkina Faso. Après l’Institut français de Bobo-Dioulasso qui a été attaqué par des manifestants, l’ambassade de France a été prise d’assaut par une foule dans la soirée de samedi.

Une partie de l’Ambassade a été incendiée par des manifestants qui disent soutenir le nouvel « homme fort », le capitaine Ibrahim Traoré. De loin, on peut entendre les manifestants scander : « On veut que la France dégage », « Nous ne voulons plus traiter avec vous », etc.

La porte-parole du Quai d’Orsay a condamné les violences, « le fait de manifestants hostiles, manipulés par une campagne de désinformation à notre encontre ». Les putschistes ont assuré à la télévision que Paul-Henri Sandaogo Damiba, chassé du pouvoir par le coup d’État, préparait sa riposte depuis une base militaire française.