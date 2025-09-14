Après la Corée du Sud, le Gabon accueillera en novembre la 3e édition du Koofa Global Summit

La capitale gabonaise abritera, du 3 au 8 novembre 2025, la deuxième édition du Koofa Global Summit, une rencontre d’envergure internationale dédiée au développement organisationnel, à la gouvernance et à l’innovation. Organisé par le Koofa Facilitation Group, l’événement se tiendra cette année au Gabon après la dernière édition en 2024 en Corée du Sud.

Lors d’une présentation tenue ce samedi 12 septembre à Libreville, les responsables du Koofa Facilitation Group ont présenté les grandes lignes du sommet, placé sous le thème : « Réinventer les organisations gabonaises et africaines par le développement organisationnel ». Pour Boris Ondo, initiateur de l’initiative, l’objectif est clair : « permettre aux acteurs locaux de s’inspirer des meilleures pratiques internationales afin d’améliorer la performance des administrations et institutions ».

Une plateforme mondiale de partage

Créé en 2023 à Séoul, le Koofa Global Summit se veut une plateforme mondiale de partage consacrée à la transformation organisationnelle et au leadership. Pour les promoteurs, l’édition de Libreville constitue une opportunité unique de positionner le Gabon comme capitale régionale de la transformation organisationnelle et laboratoire des réformes institutionnelles en Afrique centrale.

Photo de famille de cette présentation

Le sommet se déroulera sur cinq jours avec des plénières, des panels stratégiques, des ateliers thématiques, du coaching personnalisé, ainsi que des séances de networking et de consultations techniques. Les participants réfléchiront sur des thèmes tels que : « De la vision à l’exécution : construire des institutions productives », « La culture organisationnelle comme infrastructure invisible de la nation » et « Le leadership à l’ère de la 5ᵉ République ». La rencontre s’achèvera par une restitution générale et une sortie touristique baptisée « Découverte du Gabon ».

Un écho international

Environ 300 participants venus d’Asie, d’Europe, des États-Unis et d’Afrique sont attendus à Libreville pour ce rendez-vous. Dans son intervention en visioconférence depuis la Corée, le fondateur du groupe, Richard Koo, a souligné : « Ce sommet est plus qu’un événement ; c’est une plateforme pour réinventer les organisations au Gabon et à travers l’Afrique. Grâce au développement organisationnel, au leadership, à l’innovation et à la facilitation, nous visons à contribuer à l’équipement des institutions et des entreprises pour performer, s’adapter et prospérer dans le monde en rapide évolution d’aujourd’hui ».

Un instantané de la présentation d’hier

Richard Koo a également rappelé l’expérience et le savoir-faire de son organisation : « Le Koofa Facilitation Group est une entreprise internationale dont le siège est en Corée du Sud, avec des décennies d’expérience dans le soutien des organisations gouvernementales, des multinationales et des institutions de premier plan. Nous sommes fiers d’apporter cette expertise en Afrique pour la première fois, spécifiquement au Gabon ».

Une reconnaissance envers les autorités gabonaises

Le fondateur n’a pas manqué de remercier les autorités gabonaises pour leur appui à l’organisation de cette rencontre : « Permettez-moi d’exprimer ma profonde gratitude aux autorités gabonaises pour leur immense soutien ». Un appui jugé déterminant pour la tenue de cet événement de portée mondiale.

En accueillant cette deuxième édition, le Gabon ambitionne de renforcer son image de pôle régional en matière de leadership et de réformes institutionnelles. Pour les organisateurs comme pour les autorités, ce rendez-vous de novembre sera une vitrine internationale de l’expertise gabonaise et un moment clé pour asseoir la vision du pays dans la construction d’institutions modernes et performantes.