Présidentielle 2025 : Les leaders religieux du Gabon appellent à un sursaut citoyen contre l’abstention

À l’approche du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2025, les principaux responsables religieux du Gabon ont tenu, ce mercredi 9 avril, un point de presse à l’Église centrale des Charbonnages à Libreville. Réunis sous la bannière de l’unité spirituelle, évêques, pasteurs, apôtres et autres ministres de culte ont adressé un message clair : NON à l’abstention, OUI à la participation citoyenne.

Portés par l’évêque général Mike Jocktane, les hommes de Dieu ont affirmé avoir longuement prié, médité et discerné « les signes des temps », avant de prendre position publiquement. « L’heure est venue de faire entendre notre voix avec force et autorité », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Église gabonaise ne peut plus se taire face aux enjeux politiques et sociaux du pays.

L’Église comme pilier de la démocratie

Dans leur déclaration commune, les leaders religieux ont rappelé que l’Église a toujours été un pilier de la société gabonaise. Ignorer le processus électoral reviendrait, selon eux, à se désengager de la mission divine de justice, de vérité et de transformation sociale. « L’abstention nous divise, nous paralyse, et affaiblit notre témoignage », a martelé pour ses pairs le Dr Jocktane.

Une autre vue de ce point de presse

Les hommes de Dieu ont insisté sur la responsabilité spirituelle et patriotique des chrétiens dans le choix des dirigeants du pays. Selon eux, voter est un acte de foi en l’avenir, mais aussi un engagement envers la justice sociale. « Chaque bulletin non exprimé est une occasion manquée de construire le Gabon que nous voulons transmettre à nos enfants », ont-ils affirmé.

Un message fort à l’endroit des candidats

À l’adresse des aspirants à la magistrature suprême, le message est tout aussi clair. L’Église ne souhaite pas être courtisée, mais respectée. « Tous les candidats doivent désormais considérer l’Église comme un grand électeur incontournable. Ce n’est pas une quête de pouvoir, mais une exigence de responsabilité », a déclaré Mike Jocktane, appelant à l’intégration des préoccupations morales et sociales dans les programmes politiques.

Photo de famille

Les responsables religieux ont invité les pasteurs à mobiliser leurs assemblées, les jeunes à s’engager et à sensibiliser sur les réseaux sociaux, les anciens à transmettre leur sagesse, et chaque citoyen à jouer son rôle. L’objectif : transformer le 12 avril en journée nationale de mobilisation civique, où toutes les voix comptent pour façonner l’avenir du pays.

L’abstention perçue comme une démission collective

Pour les leaders religieux, l’abstention est une forme de renoncement à la souveraineté populaire. Elle rend le citoyen spectateur de son destin et affaiblit le pouvoir d’influence de la société civile. C’est pourquoi ils appellent à un réveil des consciences et à une pleine participation des Gabonais au scrutin présidentiel.

En conclusion, les ministres de culte ont affirmé que la participation massive au vote est un acte d’unité nationale. Ils invitent les chrétiens, et plus largement tous les Gabonais, à se lever d’un même cœur pour exercer leur droit de vote. « Le 12 avril 2025 est un rendez-vous avec l’Histoire. Ne manquons pas ce moment pour construire, ensemble, un Gabon plus juste, plus fort et plus uni », ont-ils déclaré dans une voix commune.