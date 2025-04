Décès de Boupendza : Une pluie d’hommages pour l’attaquant gabonais disparu en Chine

L’annonce brutale ce mercredi 16 avril de la disparition d’Aaron Boupendza, survenue à Hangzhou en Chine dans des circonstances encore floues, a bouleversé tout un pays. À 28 ans, l’international gabonais, auteur d’un parcours exceptionnel dans plusieurs championnats à travers le monde, laisse un vide immense dans le cœur des siens et de la communauté sportive nationale. Très vite, les réactions officielles ont afflué, témoignant de la place particulière qu’occupait ce joueur dans le paysage footballistique gabonais.

Le gouvernement gabonais a été parmi les premiers à exprimer sa peine. Dans un message solennel, il a salué « un athlète d’exception qui a su faire rayonner le Gabon sur les terrains du monde entier », et présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble du football gabonais. Le ministère des Sports, par la voix de Patrick Barbera-Isaac, a également exprimé « une profonde tristesse », qualifiant Boupendza de « symbole d’espoir, de détermination et de fierté pour toute une jeunesse ». Le ministre a promis un hommage à la hauteur de ce que représentait le joueur.

Le joueur de 28 ans

Le président de la transition et président élu du pays, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à celui qu’il décrit comme « un avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais ». « Que sa mémoire inspire notre jeunesse et que Dieu bénisse son âme », a-t-il conclu, dans un message empreint d’émotion. Même ton du côté du Premier ministre Raymond Ndong Sima, qui a évoqué « une grande perte pour notre sélection nationale et pour notre pays ».

Le post d’hommage d’hier du président élu et président de la transition

La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a quant à elle confirmé la nouvelle par un communiqué, précisant que l’attaquant avait perdu la vie à la suite d’une chute du onzième étage de son immeuble en Chine, où il évoluait sous les couleurs du Zhejiang FC. « Boupendza laisse le souvenir d’un très grand attaquant », rappelle la FEGAFOOT, saluant notamment ses performances marquantes lors de la CAN 2021 au Cameroun. L’instance a tenu à présenter ses condoléances à la famille biologique du joueur et à l’ensemble du football gabonais.

Le communiqué de la Fegafoot

Formé au CF Mounana au Gabon et passé par Bordeaux en France, Aaron Boupendza avait brillé sous les couleurs de Pau, Hatayspor (où il avait été sacré meilleur buteur de Super Lig), Al-Arabi, Al-Shabab, Cincinnati, Rapid Bucarest et plus récemment en Chine. Son profil de globe-trotteur l’avait imposé comme l’un des ambassadeurs les plus visibles du football gabonais à l’international. Son style de jeu percutant et sa capacité à marquer dans tous les championnats en faisaient un attaquant redouté et respecté.

Au-delà des chiffres et des trophées, c’est la trajectoire humaine d’Aaron Boupendza qui émeut le plus aujourd’hui. Celle d’un jeune homme parti de Libreville, qui a gravi les échelons à la force du poignet, devenant une figure inspirante pour la jeunesse. En ces heures sombres, le Gabon pleure l’un de ses fils les plus talentueux et les plus emblématiques. Un hommage national devrait être organisé dans les prochains jours.