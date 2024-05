Oligui Nguema aux mères : « Vous êtes les premières éducatrices, les piliers de nos foyers »

À l’occasion de la Fête des Mères, célébrée ce dimanche 26 mai au Gabon, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé un message touchant et plein de reconnaissance aux mères du pays. Un message émouvant à l’occasion de cette journée dédiée aux nombreuses mères que compte le Gabon.

« Vous êtes les premières éducatrices, les piliers de nos foyers et les sources inépuisables d’amour et de sagesse. Votre rôle dans la vie de vos enfants est inestimable. Joyeuse fête des mères ! », a-t-il déclaré ce dimanche dans un post relayé sur les réseaux sociaux. Le post était accompagné du célèbre poème de Camara Laye recontextualisé : « À ma mère. Femme noire, femme gabonaise ! ».

Le message présidentiel s’accompagnait en effet d’une photo émouvante où le président de la transition apparaît embrassant sa mère lors de son investiture, soulignant ainsi l’importance et la place centrale des mères dans la société gabonaise. Il a rappelé que les mères jouent un rôle crucial non seulement dans l’éducation de leurs enfants, mais aussi dans le maintien de l’unité et de l’harmonie au sein des familles.

De nombreuses autres personnalités n’ont pas attendu le président de la transition pour exprimer leur gratitude et leur amour envers leurs mères. Des stars de la musique, de la comédie, et des influenceuses ont suivi son exemple en partageant des photos et des messages célébrant cette journée spéciale. La première dame, Zita Oligui Nguema, a également participé à cette célébration en partageant une image festive, renforçant ainsi l’esprit de gratitude et de respect envers les mères gabonaises.