Mali : trois Casques bleus de la MINUSMA tués par des djihadistes

Trois Casques bleus ivoiriens de la Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA) ont été tués mercredi dans dans une attaque djihadiste contre leur convoi. Le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric, avait auparavant fait état à New York d’un mort et de sept blessés dans la même attaque contre leur convoi dans la région de Tombouctou.

L’attaque est survenue au nord de Bambara Maoudé, sur l’axe entre Douentza (au centre du Mali) et Tombouctou (au nord-ouest), dans une région qui est l’un des foyers de la violence polymorphe qui ensanglante le Sahel.

La MINUSMA, établie en 2013, a perdu plus de 230 de ses membres, dont plus de 130 dans des actes hostiles, selon des statistiques chiffres de l’ONU. C’est la mission la plus meurtrière pour les Casques bleus dans le monde.