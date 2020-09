Malgré la baisse du Covid-19, le Gabon va maintenir ses mesures restrictives des libertés

C’est en substance ce qu’a déclaré hier la Première ministre du Gabon Rose Christiane Ossouka Raponda. Interrogée par nos confrères de RFI, la nouvelle locataire de la primature a douché les espoirs de voir lever les nombreuses interdictions imposées par les autorités depuis la survenue de la pandémie de coronavirus dans le pays. Parmi elles le couvre-feu, l’interdiction de rassemblement et de manifester.

Au nom de la santé, le gouvernement gabonais que dirige Rose Christiane Ossouka Raponda n’entend rien lâcher à sa population. Interrogée sur la levée des mesures restrictives imposées par le gouvernement gabonais en raison de la pandémie qui sévit au Gabon officiellement depuis le 12 mars, la Première ministre a promis ne rien changer aux mesures actuelles.

Pour Ossouka Raponda, la baisse de nouveaux cas de l’épidémie (seulement 7 nouveaux cas lundi) est « le fruit justement de toutes les mesures qui ont été mises en place pour freiner la propagation de la Covid-19 ». Selon elle, ce sont ces mesures « qui font en sorte que nous avons un taux de létalité qui soit faible et que les guéris également sont très importants par rapport aux 8 500 qui ont été déclarés positifs ».

Pour ce qui est du couvre-feu par exemple, la nouvelle Première ministre est formelle sur son maintient : « le couvre-feu doit permettre de limiter justement l’activité nocturne non essentielle et cela a donné les résultats que l’on connait aujourd’hui ». Même son de cloche pour les libertés publiques et le droit de manifester qui demeurent interdits dans le pays.

« Il s’agit de santé. Il s’agit de la santé des hommes », s’est-elle justifiée. « Je crois que tous les pays du monde l’ont fait également à un moment donné et lorsqu’ils ont relâché, on voit des exemples qui se passent à travers le monde, la résurgence exponentielle des cas de Covid-19 », a plaidé Ossouka Raponda.

Avant de marteler : « Il faut que nous continuons, que nous continuons à être prudents et regarder cas par cas comment alléger certaines mesures pour que les activités normales reprennent ». Voilà qui a le mérite d’être dit !