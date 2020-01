Libreville a abrité la conférence de lancement du Rapport de la Banque mondiale sur les femmes

Les assises de Libreville qui se sont tenues hier, ont connu la présence de la Première dame de la République démocratique du Congo (RDC), Denise Nyakeru Tsisekedi et Sika Kaboré du Burkina Faso. Elles sont axées autour du thème : « Les femmes, l’entreprise et le droit 2020 ». L’objectif est de mettre en relief les défis et opportunités pour l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’ouest et Afrique centrale.

Les délégations venues de 21 pays, de l’Afrique de l’ouest et de l’Afrique centrale participent à cette rencontre. Durant ce forum, les participants vont discuter du processus de conception et de mise en œuvre des réformes législatives et de politiques visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes et la pleine et égale participation des femmes à l’économie. Une conférencière de la Banque mondiale Pour rappel, le rapport de la Banque mondiale sur « Les femmes, l’entreprise et le droit 2020 » évalue 190 économies, en mesurant les lois et réglementations discriminatoires dans huit domaines suivant les étapes de la vie professionnelle d’une femme. Il couvre les réformes menées de juin 2017 à septembre 2019. L’indice donne également un aperçu de la manière dont la discrimination juridique affecte l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes. Il analyse aussi la manière dont ce fléau affecte les résultats économiques tels que la participation des femmes au marché du travail. L’étude établit enfin une feuille de route pour les progrès à réaliser au fil du temps. Elle identifie aussi les domaines potentiels dans lesquels, il faut travailler davantage afin que les femmes bénéficient de l’égalité des chances, lorsqu’il s’agit de trouver un emploi et de créer une entreprise. Cliquez sur l’icone pour télécharger le rapport