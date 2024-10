Port-Gentil : Un bailleur violent de 34 ans écroué pour menaces et détention de stupéfiants

Un bailleur de 34 ans, Maïss Ruiz Mougoussi Kassa, a été placé sous les verrous la semaine dernière à Port-Gentil après avoir été frappé de deux mandats de dépôt. Ce dernier, connu pour son comportement agressif envers ses locataires, a été arrêté le 7 octobre pour menace et détention de stupéfiants, rapporte ce lundi L’union.

L’incident déclencheur s’est produit le 30 septembre, lorsque l’une de ses locataires, âgée de 23 ans, a été aspergée d’eau sale par le bailleur à son domicile. Les tensions entre le bailleur et ses locataires étaient fréquentes, Maïss Ruiz imposant souvent des comportements humiliants et intimidants.

Une vue de la prison centrale de la ville où séjourne depuis une semaine l’indélicat

Selon des témoins, la jeune locataire n’était pas la première victime de son caractère belliqueux. Lors de son arrestation, il a avoué avoir blessé celle-ci. tout en tentant de justifier ses actes en expliquant qu’il ne voulait que corriger son frère cadet, qui aurait été impliqué dans le conflit. Cet aveu n’a pas convaincu les autorités, qui ont décidé de le poursuivre pour voie de fait.

Lors de la perquisition à son domicile, les forces de l’ordre ont découvert deux plants de cannabis, renforçant les charges retenues contre lui. Ce second délit a conduit à l’émission d’un second mandat de dépôt pour détention de stupéfiants, conformément aux articles 250 et 286 du Code pénal gabonais. Le cumul de ces deux infractions a scellé son sort, et Maïss Ruiz a été incarcéré à la maison d’arrêt de Port-Gentil.

La locataire agressée, visiblement encore sous le choc, a confié aux enquêteurs qu’elle avait été régulièrement harcelée et humiliée en public par son bailleur. L’arrestation de ce dernier a soulagé de nombreux résidents du quartier, qui redoutaient une escalade de violence. Ils avaient observé avec inquiétude le comportement de plus en plus instable de l’homme, notamment son implication dans la culture de stupéfiants.

Maïss Ruiz Mougoussi Kassa attend désormais son jugement derrière les barreaux. En plus des accusations de violences, la découverte de cannabis chez lui a aggravé la situation, et les autorités ont été fermes face à ses récidives.