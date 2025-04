Jean Remy Yama prévient : le PNTP sera le contre-pouvoir d’Oligui Nguema !

6 jours après l’élection présidentielle du 12 avril, Jean Remy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès (PNTP) et candidat recalé par la commission électorale, est sorti de son silence. Lors d’une déclaration publique faite ce vendredi à Libreville, il a fustigé l’organisation du scrutin et dénoncé la concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Entrant dans le vif du sujet, Jean Remy Yama est revenu sur l’élection présidentielle : « L’élection du 12 avril 2025 est maintenant derrière nous. Certes, les résultats proclamés par la commission électorale ne nous surprennent pas, puisque tout avait été fait en amont, par l’exclusion de neuf candidatures, dont la mienne, afin qu’en aval, on obtienne les résultats proclamés par la commission électorale. » Abstention et irrégularités Il a ensuite abordé la question de la participation : « Sur cette base, selon les résultats officiels, l’abstention a été de 30 %. Nous pouvons néanmoins nous réjouir de ce score, même si les résultats réels sont probablement au-dessus de 30 %, suite aux nombreuses irrégularités constatées dans les différents bureaux de vote. » Pour Jean Remy Yama, ces résultats restent porteurs d’espoir : « En effet, il s’agit d’un potentiel dont la majorité serait acquise à notre cause et aux valeurs que nous défendons. » C’est dans cette perspective qu’il a appelé à dépasser les divisions : « Quelles que soient les positions qui ont été les nôtres avant l’élection, nous devons maintenant tirer les conséquences des erreurs du passé pour consolider nos positions et nous projeter vers l’avenir par rapport aux échéances futures. » Perspectives Le président du PNTP se projette d’ores et déjà vers les prochaines consultations électorales : « Les élections locales et parlementaires seront l’occasion pour le PNTP de s’ériger en véritable parti ou plateforme pour le contrôle de l’action de l’exécutif. » Il a dressé un constat clair de la concentration des pouvoirs : « Selon la nouvelle constitution, le président élu dispose de tous les moyens pour accomplir ses missions et mettre en œuvre son projet de société sans qu’aucune Chambre du Parlement puisse entraver son action, car disposant de deux verrous, à savoir la Cour constitutionnelle, dont il dispose la majorité des membres, 5 sur 9. [...] En cas de conflit avec le Parlement, selon la constitution, c’est la Cour constitutionnelle qui décide. Il dispose également, à la haute Cour de justice, de 7 membres sur 13, donc la majorité. [...] En cas d’institution ou d’accusation, c’est cette haute Cour de justice qui décide en dernier ressort et le président est majoritaire. » Le rôle de contre-pouvoir assumé « Donc, le président dispose de tous les leviers » , a-t-il martelé, avant de rappeler la mission du PNTP : « C’est pour cette raison que notre rôle serait celui de contrôleur de l’action gouvernementale. » Il a conclu en lançant un appel : « Nous appelons à une grande mobilisation dès à présent de tous les Gabonais pour rejoindre le PNTP afin de préparer sereinement les élections futures. Je vous remercie. »