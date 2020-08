Espagne : Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone après une saison catastrophique

Lionel Messi, la superstar argentine du football, sous contrat avec le club espagnol FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2021, a communiqué au club mardi par courrier recommandé qu’il souhaitait "unilatéralement" résilier son contrat.

Anéanti par une saison catastrophique et une humiliante élimination 8-2 en Ligue des champions face au Bayern Munich, la Pulga (“puce”, en espagnol) veut changer d’air.

Les négociations qui s’ouvrent risquent d’être longues et difficiles, et signent la fin d’une longue histoire d’amour entre le joueur et le FC Barcelone, où il était arrivé en 2000 à l’âge de 13 ans, avant d’y faire toute sa carrière.