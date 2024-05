Dialogue national : les 8 nouveaux critères à remplir pour faire partie du gouvernement gabonais

À l’issue du Dialogue National Inclusif au Gabon, de nouvelles conditions ont été établies pour ceux aspirant à rejoindre les rangs du gouvernement. Désormais, il faudra être Gabonais(e) d’origine et, de surcroît, être marié à un(e) Gabonais(e) d’origine pour occuper les portefeuilles régaliens. Ces mesures visent à optimiser le train de vie de l’État, à rationaliser la structure gouvernementale et à garantir la confidentialité des grands dossiers nationaux. Ces changements devraient profondément modifier la composition du gouvernement, avec la suppression de la primature et le départ de plusieurs ministres de la transition aux nationalités double ou douteuse.

Voici un aperçu des conclusions adoptées par les commissaires lors de ces assises historiques : Critères de sélection : Représentation régionale : Les candidats au gouvernement doivent être choisis de manière à assurer une représentation équitable des neuf provinces du Gabon, permettant ainsi une gouvernance inclusive et équilibrée. Nationalité et droits civiques : Être de nationalité gabonaise d'origine est désormais une condition sine qua non pour être nommé Ministre, tout en jouissant de ses droits civiques. Âge minimum : Les postulants doivent avoir au moins 30 ans pour être éligibles à un poste ministériel, garantissant ainsi une certaine maturité et expérience dans l'exercice des responsabilités gouvernementales. Mariage avec un(e) Gabonais(e) : Pour les départements ministériels de souveraineté tels que la Défense, l'Intérieur, les Affaires étrangères, la Justice et le Budget, il est désormais requis d'être marié à un(e) Gabonais(e) d'origine, renforçant ainsi les liens avec la nation. Expérience gouvernementale : Les candidats ne doivent pas avoir occupé de fonctions gouvernementales ou parlementaires dans un pays autre que le Gabon, assurant ainsi une priorité nationale dans la sélection des membres du gouvernement. Enquête de moralité : Une enquête de moralité sera systématiquement menée sur chaque candidat, garantissant leur intégrité et leur fiabilité dans l'exercice de leurs fonctions ministérielles. Interdiction de cumul de fonctions : Il est interdit de cumuler la fonction de membre du gouvernement avec toute autre fonction ou mandat électif, assurant ainsi une concentration totale sur les responsabilités ministérielles. Loi organique : Une loi organique sera élaborée pour fixer la dénomination, le nombre et les critères de désignation des membres du gouvernement, offrant ainsi un cadre institutionnel clair et transparent pour la formation du cabinet ministériel. Critères Conditions Nationalité Être Gabonais d'origine Droits civiques Jouir de ses droits civiques Âge minimum Être âgé(e) d'au moins 30 ans Statut marital Être marié(e) à un(e) Gabonais(e) d'origine pour certains départements ministériels Expérience gouvernementale Ne pas avoir occupé de fonctions de responsabilité gouvernementale dans un autre pays Enquête de moralité Procéder à une enquête de moralité avant la nomination Cumul de fonctions Interdiction de cumuler la fonction de membre du gouvernement avec toute autre fonction ou mandat électif Loi organique Promulguer une loi organique fixant la dénomination, le nombre et les critères de désignation des membres du gouvernement Ces nouvelles conditions marquent un tournant significatif dans la gouvernance du Gabon, mettant l'accent sur la compétence, l'intégrité et l'engagement envers le service public. En adoptant ces mesures, le pays aspire à renforcer son gouvernement et à répondre aux aspirations de son peuple pour une administration efficace, éthique et représentative.