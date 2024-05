Dialogue national : de grands chamboulements sur le régime politique au Gabon

Les conclusions du Dialogue national inclusif, qui s’est tenu avec une participation massive de la société gabonaise, ont été dévoilés ce mardi, définissant ainsi une nouvelle trajectoire pour le pays. Parmi les résolutions les plus marquantes figurent celles relatives au régime politique et aux institutions, visant à renforcer le fonctionnement démocratique de la République gabonaise.

Une des décisions les plus notables concerne la structure du pouvoir exécutif. Les commissaires du dialogue ont opté pour un régime monocéphale, confiant au Président de la République les fonctions à la fois de chef de l’État et de chef du gouvernement. Cette consolidation du pouvoir exécutif vise à simplifier la prise de décisions et à renforcer l’efficacité du gouvernement dans la gestion des affaires nationales.

Le rapport des conclusions du Dialogue

Une autre mesure importante concerne la mise en place d’un pouvoir législatif bicaméral. Cette décision marque un changement significatif dans le système parlementaire gabonais, visant à améliorer la représentativité et la gouvernance démocratique. La création de deux chambres législatives permettra une meilleure prise en compte des intérêts et des perspectives diverses au sein du processus législatif.

Domaine Mesures Pouvoir Exécutif Adoption d’un régime monocéphale, confiant au Président de la République les fonctions de chef de l’État et de chef du gouvernement. Nomination du vice-président de la République. Pouvoir Législatif Mise en place d’un pouvoir législatif bicaméral. Opposition Consécration d’un statut de l’opposant politique.

Par ailleurs, le dialogue national inclusif a également consacré un statut spécial pour l’opposition politique. Cette reconnaissance institutionnelle de l’opposition vise à renforcer le pluralisme politique et à garantir un équilibre démocratique dans le pays. En accordant des droits spécifiques à l’opposition, tel que le droit à la participation équitable aux processus politiques et électoraux, le Gabon franchit une étape importante vers la consolidation de sa démocratie.

En résumé, les résolutions du Dialogue National Inclusif représentent un pas décisif vers la construction d’un Gabon plus démocratique, inclusif et prospère. Ces mesures visent à renforcer les institutions et à garantir une gouvernance transparente et responsable, répondant ainsi aux aspirations et aux besoins de la population gabonaise.