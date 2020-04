Coronavirus au Gabon : un second cas positif à Bitam, 2 patients placés sous respirateurs !

C’est le bilan annoncé hier soir par les autorités sanitaires. La ville de Bitam (frontalière au Cameroun) a enregistré mercredi un second cas positif au Covid-19. Ce qui porte à 34, le nombre total de personnes contaminées à la pandémie à coronavirus au Gabon. Il s’agit d’une étudiante gabonaise de 33 ans, rentrée du Cameroun comme le premier cas de cette ville du Woleu-Ntem, en raison de la fermeture des établissements supérieurs dans ce pays. Elle serait pour l’heure asymptomatique et prise en charge depuis son retour du Cameroun.

Lire aussi >>> 33 cas au compteur, nouvelle hausse de la propagation du coronavirus au Gabon

La courbe de l’infection au coronavirus reste croissante au Gabon. Avec 10 nouveaux cas depuis le début de la semaine, le Gabon totalisait hier soir 34 cas positifs au Covid-19. Ce nouveau cas est une femme de 33 ans qui serait rentrée du Cameroun suite à la fermeture de son établissement universitaire dans ce pays voisin. Immédiatement placé en quarantaine à son retour dans un hôtel, elle aurait été testée positive hier.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour 9 avril 2020 à 06h20min Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 495 051 87 469 317 640 Gabon 34 (+1) 1 1 Afrique 11 359 570 1 331 Europe 679 108 57 682 118 552 Cameroun 685 9 60 Centrafrique 9 0 0 Congo 60 5 2 Guinée équatoriale 18 0 3 RD Congo 183 18 9 Tchad 10 0 0 France 113 955 10 884 21 440 Etats-Unis 419 975 14 262 22 966 Chine 82 809 3 337 77 567 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Outre ce nouveau cas qui porte à deux, le nombre de personnes contaminées à Bitam, treize patients sont sous traitement à base de chloroquine, dont dix à l’hôpital militaire d’Akanda et trois au CHU de Libreville (CHUL). Deux autres patients dans un état inquiétant sont depuis hier sous assistance respiratoire à Libreville, principal foyer de l’épidémie dans le pays.

Les autorités sanitaires ont déploré hier, « la psychose que certaines personnes veulent créer au sein de la population en donnant des chiffres erronés sur le nombre de cas positifs et le nombre de décès au Gabon ainsi que des fausses informations sur les personnes contaminées au Covid-19 ». Avant d’appeler comme toujours, les populations à la vigilance.

Avec 34 cas officiels, le Gabon demeure le 3e pays de la zone CEMAC le plus touché par le coronavirus. Le Cameroun, pays le plus touché (5e au plan continental), totalise 685 cas positifs, 10 morts et 60 personnes guéries. Le Congo arrive ensuite avec pas moins de 45 cas, 2 décès et 5 guérisons. Le Gabon fait moins bien avec 34 cas, 1 décès et 1 personne guérie.