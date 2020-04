33 cas au compteur, nouvelle hausse de la propagation du coronavirus au Gabon

L’épidémie de coronavirus bat son plein au Gabon avec une nouvelle semaine à la hausse. Après avoir enregistré 6 nouveaux cas lundi, le Gabon a enregistré trois de plus ce mardi. Ce qui porte le bilan des victimes de la pandémie à 33 cas positifs au Covid-19. Il s’agit de personnes ne présentant pour le moment aucun symptôme et qui auraient été contaminées par un collègue de bureau. Trois autres patients ont une évolution clinique inquiétante et ont été admis l’un en soins intensifs et les deux autres en réanimation.

Le Gabon poursuit sa hausse de cas positifs au coronavirus. Ce mardi, ce sont trois nouveaux cas qui ont été décelés par les autorités sanitaires. Selon le porte-parole du comité de riposte hier soir, peu après 19h30, il s'agit comme lundi de personnes contacts de patients déjà enregistrés comme positifs. Ces trois nouveaux cas ont ainsi contracté le coronavirus sur leur lieu de travail, d'un collègue déjà malade. Il s'agit de cas contacts testés par dépistage systématique.

Données mises à jour il y a 8 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 331 032 73 917 275 851 Gabon 33 (+3) 1 1 Afrique 9 936 483 886 Europe 623 364 50 425 103 311 Cameroun 658 9 17 Centrafrique 8 0 0 Congo 49 5 2 Guinée équatoriale 16 0 3 RD Congo 161 18 5 Tchad 9 0 0 France 90 863 7 574 15 574 Etats-Unis 312 481 8 503 15 021 Chine 82 602 3 333 77 207 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Concernant l’évolution clinique des 33 patients enregistrés, si la grande majorité se porte mieux, il n’en est pas de même pour certains d’entre eux. Au total, 10 de ces patients auraient des lésions pulmonaires, un patient a été admis en soins intensifs et enfin, deux cas probables dont un médecin sont en réanimation pour détresse respiratoire. Une évolution clinique plutôt alarmante pour ces patients quand on sait que le premier décès enregistré dans le pays, l’était suite à une détresse respiratoire et un séjour en soins intensifs. Lire aussi >>> Le Gabon n’a que 100 respirateurs artificiels pour faire face aux complications du Covid-19 ! Le porte-parole du comité de riposte, Guy Patrick Obiang Ndong, a confirmé hier également que deux cadres de la Société gabonaise des brasseries du Gabon (Sobraga) avaient été testés positifs au Covid-19. Avant de donner l’alerte sur la montée de traitements dits « miracles » contre la pandémie. « Certains médecins, tradipraticiens clament haut et fort avoir la recette miracle de guérison du Covid-19. En médecine, la guérison est basée sur les preuves scientifiques et non perceptuelles, ni imaginaires », a-t-il prévenu. Enfin, le comité de riposte à la pandémie a déploré le non-respect par la population des mesures barrières servant à empêcher la propagation du coronavirus « au regard des fortes affluences dans les carrefours, les marchés, les bars, les banques, dans les quartiers où les jeunes continuent à jouer au foot ». Pour Guy Patrick Obiang Ndong, « de tels comportements à risque pourraient rapidement entraîner une flambée de l’épidémie dans notre pays ».