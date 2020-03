Coronavirus au Gabon : 56 cas suspects en attente de résultats de prélèvements

Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon était mardi, pour la seconde fois cette semaine, face à la presse pour le traditionnel point journalier de l’épidémie. Si aucun nouveau cas n’a été enregistré depuis le week-end (6 cas), le porte-parole Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé que les autorités sanitaires avaient transmis au CIRMF de Franceville 56 prélèvements de cas suspects. Le comité devrait annoncer ce mercredi ces résultats mais aussi le protocole thérapeutique délivré actuellement aux patients atteints de Covid-19 dans le pays.

Le Gabon a connu une accalmie épidémiologique ce mardi dans sa riposte contre le coronavirus qui secoue officiellement le pays depuis le 12 mars dernier avec la découverte d’un premier cas positif. Selon les autorités sanitaires, il n’y a pas eu entre lundi et mardi, de nouveaux cas de patients infectés par la pandémie. Une bonne nouvelle suspendue tout de même au fait que ce mardi, 56 cas suspects sont en attente de leurs résultats au Covid-19.

La conférence de presse des autorités gabonaises de ce mardi

Un suspens que l’on devrait donc connaitre ce mercredi après-midi avec la 9e conférence de presse du comité de pilotage contre le coronavirus qui du reste, est depuis lundi, épaulé par un comité scientifique dirigé la biologique Marielle Bouyou Akothe. Sur les 56 prélèvements effectués et envoyés à Franceville pour analyses, 13 d’entre eux provenaient de Port-Gentil, la capitale économique, qui pourrait constituer la deuxième ville touchée par l’épidémie au Gabon, si les résultats sont positifs.

Outre ces tests en attente, les autorités sanitaires sont toujours à la recherche de quelques 160 personnes qui ont été en contact avec les deux derniers cas confirmés (le togolais de 45 ans et le gabonais de 42 ans, annoncés lundi). « Certains ont éteint leurs téléphones et il sera peut-être envisagé de publier leurs noms dans les médias », a déclaré mardi Guy Patrick Obiang Ndong. En colère, les autorités sanitaires ont demandé aux populations de ne pas hésiter à dénoncer « les personnes qui ont effectuées un voyage récent hors du Gabon ou ceux ayant été en contact avec une personne contaminée au Covid-19 et qui présentent des symptômes ».

Pour l’heure, le Gabon a toujours officiellement 6 cas confirmés dont un compatriote de 50 ans décédé vendredi dernier des suites des complications de son diabète et d’hypertension. Avec ces 6 cas recensés, le Gabon est le 22e pays le plus touché sur le continent derrière des Etats tels que l’Afrique du Sud (554 cas), l’Egypte (402 cas), l’Algérie (254 cas) ou encore plus proche de nous : le Cameroun (66 cas) et la RD Congo (48 cas). Jusqu’à mardi à minuit, l’Afrique comptait 2 240 cas confirmés au Covid-19, 63 morts et 181 personnes qui se sont remises de la pandémie.

