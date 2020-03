Dossier spécial : Coronavirus au Gabon et en Afrique

Face à la survenue de la pandémie du coronavirus dans le monde, la rédaction d’Info241 se mobilise pour vous fournir le maximum d’information sur la Covid-19, ses symptômes, les moyens de prévention et son expansion tant au Gabon qu’en Afrique.

Qu’est ce que le Coronavirus ?

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, et de la fièvre. L’atteinte peut être plus sévère chez certaines personnes et peut entraîner une pneumonie ou des difficultés respiratoires.

Quels en sont les symptômes ?

Les personnes touchées peuvent ressentir les symptômes suivants :

écoulement nasal (nez qui coule)

mal de gorge

toux

fièvre

difficultés respiratoires (cas sévères)

Quels sont les gestes barrières