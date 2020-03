Le Gabon a désormais son comité scientifique de crise pour contrer le coronavirus

Pour aider le gouvernement gabonais dans la prise de décision sanitaire contre la pandémie du coronavirus, les autorités ont mis en place un comité scientifique de crise. Ce comité scientifique sur l’épidémie à coronavirus, en abrégé CS COVID-19, a été officialisé lundi à la faveur d’une séance de travail à la Primature. C’est une femme, Pr Marielle Bouyou Akothe, qui aura la lourde charge de guider les autorités dans cette crise sanitaire.

Pour y voir plus clair sur la pandémie de coronavirus, le gouvernement s’est doté comme dans d’autres pays touchés d’un comité scientifique. Le CS COVID-19 placé sous la tutelle du Premier ministre, aura a pour mission de faire toutes diligences intellectuelles, doctrinales, scientifiques et techniques relatives à l’épidémie à coronavirus. Mais aussi de faire toutes recherches, études, investigations et de collecter toutes données scientifiques en rapport avec le COVID-19, notamment cliniques, biologiques, épidémiologiques, thérapeutiques et socio-anthropologiques.

Une vue de quelques membres du CS COVID-19

A l’issue de la séance d’hier, on a appris que le CS COVID-19 sera dirigé par le Pr Marielle Bouyou Akothe (biologiste), secondé du Pr Edgard Ngoungou (épidémiologiste). Ces responsables travailleront de concert avec 7 autres membres que sont : Pr Jean Bruno Boguikouma (pneumologue), Pr Mandji Lawson Jean Marcel (réanimateur), Pr Leonel Gaudong Mbethe (interniste), Pr Joseph Tonda (sociologue), Dr Inoua Aboubacar (représentant l’agence locale de l’OMS) et Dr Médard Ntoung Mve (médecin Santé publique).

Cette équipe qui devra entre autre valider le protocole thérapeutique qui devra être administré aux patients atteints de Covid-19 dans le pays. Le CS COVID-19 ayant également pour mission de conseiller le gouvernement sur les dispositifs, processus, protocoles et solutions des plus pertinents nécessaires à la prise en charge optimale et efficiente de l’épidémie à coronavirus ; d’assurer le suivi-évaluation des mesures mises en œuvre et de procéder à l’adaptation de la stratégie nationale de riposte à l’épidémie à coronavirus. Un chantier vaste donc !