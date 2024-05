Ali Bongo affirme être le véritable vainqueur de la présidentielle gabonaise d’août 2023 !

Voici un scoop auquel on ne s’attendait pas. Ali Bongo, n’a pas perdu de son humour même après avoir été évincé du pouvoir pour avoir truqué les résultats de la présidentielle du 26 août dernier. Dans une interview étonnamment candide avec Jeune Afrique, l’ancien maître incontesté du palais du bord de mer, dont la famille a régné sur les richesses du Gabon pendant plus de 56 ans grâce aux élections truquées, persiste à clamer sa victoire lors de cette présidentielle controversée.

Ali Bongo semble avoir conservé toutes ses facultés. Malgré les innombrables accusations de malversations, y compris son énième passage en force lors de la présidentielle d’août 2016, il continue de proclamer haut et fort qu’il a remporté toutes les élections auxquelles il a participé. Pire encore, il affirme sans sourciller avoir vaincu toute l’opposition gabonaise, qui s’était unie derrière la candidature consensuelle du Pr Albert Ondo Ossa.

Ali Bongo à 1000%

« Les élections, nous les avons gagnées ! Maintenant, j’ai bien compris que j’ai été victime d’un coup d’État et que c’est fini pour moi », a-t-il déclaré à Marwane Ben Yahmed, directeur de publication de Jeune Afrique, lors d’une entrevue réalisée le 10 mai dernier dans sa luxueuse résidence de la Sablière. En somme, Ali Bongo semble n’avoir aucune conscience des manipulations électorales qui ont permis à sa famille de s’accaparer la destinée de millions de Gabonais depuis 1964.

Ali Bongo à sa résidence huppée de Libreville

Et n’oublions pas qu’il n’a pratiquement pas fait campagne et s’est refusé à débattre de son bilan et de son projet de société dans une émission télévisée où tous les autres candidats à la présidentielle ont joué le jeu. Mais non, lui affirme avoir triomphé avec plus de 60 % des voix le 26 août 2023. Des résultats que personne, à part Ali Bongo, ne peut croire. Il se dit victime d’un mauvais coup et reste convaincu d’avoir été le meilleur président que le Gabon ait jamais eu, avec une pointe d’humour déconcertante.

Ali Bongo bien comptable

« Les Bongo sont responsables de toutes les vicissitudes du Gabon ? Très bien, nous verrons si mes successeurs feront mieux ! » a-t-il lancé à son interlocuteur, Marwane Ben Yahmed, qui l’avait déjà interviewé à plusieurs reprises. Ali Bongo insiste également sur le fait qu’il a toujours été aux commandes du pays ces 14 dernières années. « Aucune décision n’a été prise sans mon aval, ni aucune nomination d’ailleurs », affirme-t-il.

Cette affirmation le rend évidemment responsable des déboires enregistrés sous son règne. Et son AVC en octobre 2018 ne devrait pas le soustraire aux éventuelles poursuites judiciaires pour sa gestion des fonds publics. Si l’on en croit le président déchu, les Gabonais qui ont célébré sa chute dans les rues de Libreville étaient tout simplement dans l’erreur. Lui, après tout, a brillamment remporté la présidentielle d’août 2023 avec un score sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 2009, suite à la mort de son père. Une déclaration qui laisse vraiment perplexe.