Sénatoriales du 8 novembre : 95 candidats en lice pour 70 sièges dont près de 92% issus de l’UDB

On vote ce samedi au Gabon. Le scrutin sénatorial du 8 novembre s’annonce déjà comme un scrutin gagné d’avance pour le parti d’Oligui Nguema. Selon la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCÉR), 95 candidats sont officiellement en lice pour 70 sièges à pourvoir. Fait marquant : l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), parti au pouvoir, concentre 64 candidatures, soit près de 92 % des sièges potentiels et 67,3 % des candidatures déposées. Le Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancien parti au pouvoir, aligne 31 candidats, soit 44,3 % des sièges.

Sur les 95 candidatures, 11 proviennent de coalitions de partis politiques, comme l’UDB/UN, UDB/RPM ou encore PDG/SDG, des alliances conclues localement pour peser dans certaines provinces à fort enjeu politique. Ces ententes visent surtout à renforcer les chances des blocs dominants dans les provinces de l’Estuaire, du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Maritime. Cependant, ces coalitions ne représentent qu’environ 11,5 % de l’ensemble des candidatures. Le vote de ce samedi est au suffrage universel indirect, réservé aux conseillers municipaux et départementaux.

Estuaire et Haut-Ogooué, épicentres

La province de l’Estuaire concentre le plus grand nombre de candidats et de sièges. L’UDB y déploie sept candidats dont Aurélien Ntoutoume Mebiame, Marie-Joée Mengue Mindziba et Édouard Nziengui Nziengui, tandis que le PDG aligne Gisèle Akoghet Ndoutoume Essone et Gilles Boussougou. À Ntoum, un duel emblématique oppose Paul Biyoghé Mba (UDB) à Gilles Boussougou (PDG). À Akanda, Owendo, Kango et Cocobeach, l’UDB aligne ses candidats fétiches pour défendre ses positions urbaines.

Forces politiques en présence (nationales)

Parti / formation politique Candidats % des 95 candidatures % sur 70 sièges en lice Présence dominante Union démocratique des bâtisseurs (UDB) 64 67,3 % 91,4 % Nationale, forte dans Estuaire, Woleu-Ntem, Ogooué-Maritime Parti Démocratique Gabonais (PDG) 31 32,7 % 44,3 % Haut-Ogooué, Ngounié, Moyen-Ogooué Autres partis et indépendants (RPM, PSD, SDG, UPR, RNR, LD, UN, PNTP…) 10 10,5 % 14,3 % Présence limitée, alliances locales Total national 95 100 % 100 % (70 sièges) —

Dans le Haut-Ogooué, bastion historique du PDG, la bataille s’annonce plus disputée. Justin Ndoundangoye (PDG) et Élodie Diane Fouefoué épouse Sandjoh (UDB) se font face à Franceville. L’UDB mise sur Roger Guy Francis Kouba à la Mpassa, tandis que le PDG conserve des appuis dans les localités d’Okondja et Bongoville. Des candidatures indépendantes et des alliances locales avec le LD ou le SDG compliquent la donne.

Des duels symboliques

À Lambaréné, Madeleine Sidonie Revangue (UDB) incarne la relève féminine, tandis que dans l’Ogooué-et-Lacs, le duel entre Pierre Kessany (UDB) et Claude Christian Bongo Ondimba (PDG) suscite une attention particulière. Dans la Ngounié, les candidatures de Serge Maurice Mabiala, Dieudonné-Claude Dibady Mayila et Maryse Mariam Matsanga Mayila, toutes issues de l’UDB, confirment l’ancrage du parti dans le sud du pays. Le PDG conserve toutefois quelques bastions, notamment à Mandji et Mimongo.

Répartition des candidatures par province

Province Sièges à pourvoir Candidats UDB Candidats PDG Autres / Indépendants % UDB sur sièges % PDG sur sièges Points clés Estuaire 13 9 4 1 69,2 % 30,7 % Fief électoral UDB (Owendo, Akanda, Libreville) Haut-Ogooué 10 5 5 0 50 % 50 % Duel serré, bastion PDG contesté Moyen-Ogooué 6 4 2 0 66,6 % 33,3 % Lambaréné stratégique Ngounié 8 6 2 1 75 % 25 % Triomphe attendu de l’UDB Ogooué-Ivindo 5 3 2 0 60 % 40 % Terrain disputé, poids des notables Ogooué-Lolo 5 4 1 0 80 % 20 % Fief consolidé UDB Ogooué-Maritime 6 4 2 1 66,6 % 33,3 % Duel Reteno Ndiaye / Nzé Ababe Woleu-Ntem 7 6 1 0 85,7 % 14,3 % Suprématie UDB avec Owono Nguema et Eyogo Edzang Nyanga 5 3 2 0 60 % 40 % Région clé pour la fin de la transition Total national 70 44 21 3 62,8 % 30 % UDB majoritaire dans 7 provinces sur 9

À Port-Gentil, la confrontation entre Léon Nzé Ababe (UDB) et Flavien Reteno Ndiaye (PDG) illustre la vigueur de la compétition. L’UDB aligne également Pierre Rousselot Rizogo à Port-Gentil et Pierre-Claver Reteno Diaye à Bendjé. Dans le Woleu-Ntem, l’UDB surclasse ses adversaires : Jean-Christophe Owono Nguema, Patrick Karim Eyogo Edzang, Marc Ona Essangui et Marie-Flora Mindze Mi Essone dominent la scène politique locale. Seul Frédéric Nzue Edzang (PDG), à Medouneu, tente de résister.

Les sénatoriales du 8 novembre ouvrent la séquence finale du réaménagement institutionnel annoncé le 3 novembre par François Ndong Obiang, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions. Selon le chronogramme présenté, les sénateurs élus entreront en fonction le 24 décembre 2025, date de la mise en place du Bureau du Sénat, prélude à la prestation de serment de la nouvelle Cour constitutionnelle le 30 décembre.