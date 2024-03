RDC : les rebelles du M23 désormais aux portes de la ville stratégique de Goma

Ces derniers jours, les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) ont pris le contrôle de plusieurs agglomérations stratégiques aux portes de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), malgré la présence d’une force régionale par la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), déployée pour contrer spécifiquement cette rébellion.

Dans leurs avancées au cours de la semaine dernière, les rebelles ont pris le contrôle dans la journée de lundi des cités de Kibirizi, Bambo, Kishishe et Kalembe, situées dans les zones encerclant Goma, ville économique pour la région, dont les Forces armées de la RDC (FARDC) se sont retirées, selon les sources militaires contactées dans la région de Goma.

Mais selon un responsable militaire congolais contacté par Xinhua, les FARDC ont décidé de se retirer de ces zones pour éviter des dégâts collatéraux au sein de la population, promettant de « reprendre » des territoires tombé dans les jours à venir. « Nous organisons l’offensive qui va intervenir pour bientôt afin de reprendre ces entités occupées par les rebelles dans les jours à venir. C’est juste une question de jours, soyez rassurés », a-t-il expliqué avant d’ajouter que plusieurs renforts ont été déjà envoyés dans la région pour l’opération en cours.

Depuis la journée de samedi dernier, les FARDC se renforcent dans la cité stratégique de Kanyabayonga avec l’envoi d’armes lourdes et de militaires, selon des témoins et des sources au sein de l’armée. Kinshasa a également nommé et envoyé un nouveau commandant pour coordonner et réorganiser les opérations pour bloquer l’avancée des rebelles dans les agglomérations dont ils ne sont pas parvenus à prendre le contrôle.

Composée d’éléments militaires de Tanzanie, d’Afrique du Sud et du Malawi, la force régionale de la SADC, qui a aussi bénéficié du soutien du Burundi et de l’Union africaine, dispose d’un mandat offensif pour stopper l’avancée des rebelles du M23 que les autorités accusent d’être appuyées militairement par le Rwanda. Une accusation toujours rejetée par Kigali.