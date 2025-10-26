Lambaréné : Une gabonaise de 58 ans retrouvée morte en brousse, tout un village interrogé

Le calme habituel du village Nzong Bang, situé à quelques kilomètres de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, a été bouleversé ce vendredi par la découverte du corps sans vie de Marie-Agnès Vega Itoumba, 59 ans, de nationalité gabonaise. Le corps de la victime a été retrouvé dans une broussaille proche d’un campement dénommé “Ibora”, selon des informations judiciaires recueillies par l’Agence gabonaise de presse.

Alertés par des habitants, les éléments de la brigade de gendarmerie centre de Lambaréné se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage. Après les premières observations, le corps de la victime a été transporté vers les pompes funèbres Pofumo de Lambaréné pour des examens plus approfondis. Les circonstances du drame demeurent encore floues, mais tout indique que la mort remonterait à plusieurs heures avant la découverte.

Une enquête ouverte et plusieurs interpellations

Dès le lendemain de la découverte, les officiers de police judiciaire (OPJ) ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du décès. Plusieurs personnes ont été interpellées et entendues par la gendarmerie dans le cadre de cette procédure. « Nous avons arrêté quasiment tout le village pour les besoins de l’enquête », a confié une source proche de la brigade, confirmant l’ampleur des investigations en cours.

Selon les premiers éléments, les enquêteurs privilégient plusieurs pistes, allant d’un homicide volontaire à une mort accidentelle, en attendant les conclusions de l’autopsie qui devrait être pratiquée dans les prochains jours. Les autorités locales ont promis une enquête rigoureuse et transparente, afin d’identifier les auteurs ou les circonstances exactes du décès de la sexagénaire.

Une communauté sous le choc

A Lambaréné, la découverte du corps de Marie-Agnès Vega Itoumba a provoqué une vive émotion. De nombreux habitants du village Nzong Bang ont exprimé leur incompréhension et leur inquiétude face à ce drame. La victime, décrite comme une femme discrète et respectée, était connue des riverains pour ses activités agricoles et sa proximité avec les habitants.

Les autorités judiciaires appellent la population à coopérer avec les forces de l’ordre afin de faciliter la manifestation de la vérité. En attendant les conclusions officielles de l’enquête, le corps de la victime reste sous scellé. Le Parquet de Lambaréné a indiqué qu’il communiquera ultérieurement sur les suites de l’affaire, qui s’annonce déjà comme l’une des plus sensibles de la zone.