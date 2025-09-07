Mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025 : La sprinteuse Pierrick Moulin seule représentante du Gabon

Le Gabon aura une présence symbolique mais ambitieuse aux championnats du monde d’athlétisme, prévus du 10 au 22 septembre 2025 à Tokyo. Selon un communiqué de la Fédération gabonaise d’athlétisme (FGA) publié ce vendredi, la sprinteuse Pierrick-Linda Moulin sera la seule athlète à défendre les couleurs nationales, engagée sur l’épreuve reine du 100 mètres.

Licenciée au CSBJ Athlétisme de Bourgoin-Jallieu en France et entraînée par Fred Randy, Pierrick-Linda Moulin s’est illustrée cette saison par des performances solides, avec des chronos en 11’’19 et 11’’25. Ces résultats, proches des minima requis pour les Mondiaux, lui ont valu d’être sélectionnée par la FGA. Elle entrera en compétition le samedi 13 septembre à 10h55 (2h55 à Libreville) pour les séries, avant les demi-finales à 13h20 (5h20 à Libreville) et, en cas de qualification, la finale prévue à 15h13 (7h13 à Libreville).

Un visuel de son club annonçant le 4 septembre sa participation aux Mondiaux

Au-delà de la performance individuelle, la participation de Pierrick-Linda Moulin reflète l’effort de la Fédération gabonaise d’athlétisme de maintenir une présence sur la scène internationale, malgré un contingent limité. Le sprint féminin, discipline où le Gabon a déjà brillé avec Ruddy Zang Milama dans les années 2010, reste aujourd’hui la vitrine la plus crédible du pays au plus haut niveau.

La FGA a également annoncé sa participation à plusieurs événements parallèles organisés par World Athletics en marge des Mondiaux : le 55e Congrès (11-12 septembre), les sessions d’information des fédérations membres (16 septembre), une conférence sur l’équité de genre (17 septembre) et un forum sur la science et la médecine en athlétisme (19 septembre). Autant de rendez-vous où le Gabon souhaite faire entendre sa voix et renforcer ses réseaux.