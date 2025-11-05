Buscador
    Mangasport et Kevin Djony se quittent à l’amiable après 8 ans et deux titres de champion du Gabon

    Publié le 5 novembre 2025 à 09h29min MàJ : 5 novembre 2025 à 09h31min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Ader Yadano
    Sports
    Mangasport et Kevin Djony se quittent à l'amiable après 8 ans et deux titres de champion du Gabon
    Mangasport et Kevin Djony se quittent à l’amiable après 8 ans et deux titres de champion du Gabon © 2025 D.R./Info241
    L’aventure entre Mangasport et son coach Kevin Djony s’est achevée ce 4 novembre, plus d’un mois après sa suspension après la débâcle du club en Ligue des champions de la CAF. Huit ans après son arrivée sur le banc du club de Moanda, actuel champion du Gabon de première division de football, l’entraîneur et la direction ont annoncé une rupture de contrat à l’amiable, selon un post publié hier sur la page Facebook officielle du club.

    Lire aussi >>> L’AS Mangasport suspend son coach après son élimination précoce en Ligue des champions CAF

    « Le club tient à remercier le coach Djony Kevin pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli tout au long de son passage à la tête de l’équipe. Son apport humain et sportif restera gravé dans l’histoire récente du club », souligne le club. Non sans lui adresser plein succès pour la suite de sa carrière : "L’AS Mangasport lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière et le meilleur dans ses futurs projets".

    Le président du club et le désormais ex coach

    Ce départ intervient un mois après la suspension du technicien pour insuffisances de résultats, consécutive à l’élimination précoce du champion en titre du Gabon en Ligue des champions de la CAF dès le premier tour face à Rahimo FC du Burkina Faso. Après deux matches nuls (0-0 à l’aller et au retour), Mangasport s’était incliné aux tirs au but (4-2) à Franceville le 28 septembre.

    Suspendu le 2 octobre par le président Renaud Mbindjou Mvounga Tsika, Kevin Djony avait été contraint de laisser les rênes de l’équipe aux coachs Mbou Bondjuni et Armand Doucka, choisis par le club dans un communiqué annonçant sa suspension. Sous sa direction, les Mineurs ont remporté deux titres de champion du Gabon, en 2018 et en 2025, consolidant ainsi le palmarès du club le plus titré du championnat national.

    Cette séparation, conclue dans un esprit d’apaisement, met un terme à l’un des cycles les plus marquants de l’histoire récente de Mangasport. Le nom du nouvel entraineur est vivement attendu alors qu’aucune date de reprise du championnat national de football n’est pour l’heure connue.

    @info241.com
