La Banque mondiale prévoit un taux de croissance de 3,4% en 2024 en Afrique subsaharienne

Selon les prévisions de la Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne devrait connaître un rebond significatif de sa croissance économique en 2024, avec une expansion estimée à 3,4 %, comparativement à 2,6 % enregistré en 2023.

Dans son dernier rapport Africa’s Pulse, publié dans sa mise à jour d’avril, l’institution financière internationale souligne que cette reprise sera principalement alimentée par une augmentation de la croissance de la consommation privée. Cette hausse s’explique par la baisse de l’inflation, qui renforcera le pouvoir d’achat des ménages dans la région.

Le rapport Africa’s Pulse

Cependant, le rapport met en évidence une faible croissance des investissements, attribuée au maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés, conséquence de l’assainissement budgétaire qui limite la croissance de la consommation publique. Cette tendance contraste avec la dynamique observée dans d’autres secteurs de l’économie.

Par ailleurs, l’aggravation des conflits et des violences dans la région subsaharienne continue de peser sur l’activité économique. Bien que ces troubles civils ne touchent actuellement que quelques économies, ils ont un impact significatif sur la confiance des investisseurs internationaux et sur la perception des risques liés à toute la région, souligne le rapport.

La Banque mondiale met également en lumière le lien entre la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans la région. Selon l’économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Afrique, Andrew Dabalen, une croissance de 1 % du produit intérieur brut (PIB) par habitant n’entraîne qu’une réduction de la pauvreté de 1 % dans la région, contre 2,5 % dans le reste du monde. Cette observation met en évidence les défis persistants auxquels l’Afrique subsaharienne est confrontée en matière de développement économique et de lutte contre la pauvreté.

En clair, bien que des perspectives de croissance économique encourageantes se dessinent pour l’Afrique subsaharienne en 2024, des défis persistants, tels que les conflits et les tensions politiques, ainsi que la faible progression des investissements, nécessitent une attention continue des décideurs politiques et des acteurs économiques pour favoriser un développement durable et inclusif dans la région.

Cliquez ici pour télécharger le rapport Africa’s Pulse d’avril 2024