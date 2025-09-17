Buscador
Libreville, le
jeudi 18 septembre 2025
    Viol présumé

    Gabon : Une plainte pour viol déposée en France contre Daniel Mengara

    Publié le 17 septembre 2025 à 12h28min MàJ : 17 septembre 2025 à 14h46min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    International
    Gabon : Une plainte pour viol déposée en France contre Daniel Mengara
    Gabon : Une plainte pour viol déposée en France contre Daniel Mengara © 2025 D.R./Info241
    Le 16 septembre 2025, une plainte a été déposée en France visant Daniel Mengara, professeur à l’Université d’État de Montclair (Montclair State University) aux États-Unis. Cet universitaire, d’origine gabonaise et naturalisé américain, est poursuivi en France depuis le 16 septembre 2025 pour « viol  » et pour « chantage avec mise à exécution de la menace ».

    Les faits reprochés remonteraient au 20 juin 2025. Ce jour-là, Daniel Mengara Minko, 58 ans, professeur à l’Université d’État de Montclair (Montclair State University) aux États-Unis séjournait à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, en région parisienne où la plaignante affirme avoir été victime d’un viol.

    Une double qualification pénale

    D’après la procédure, la plaignante déclare avoir été contrainte sexuellement le 20 juin dernier à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Elle indique également avoir subi, après ces faits, des pressions accompagnées de menaces qui auraient été exécutées en partie. Ces éléments expliquent l’ajout de l’incrimination de chantage.

    Une vue de la plainte que s’est procurée Info241

    Ce que prévoit le Code pénal français

    Il faut savoir qu’en droit français,  le viol est puni de 7 ans de réclusion criminelle et de 100 000 euros d’amende. La sanction peut être portée à 10 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende en cas de relation d’autorité entre l’auteur présumé et la victime.

    Le chantage assorti de la mise à exécution de la menace, réprimé par l’article 312-10 du Code pénal, est quant à lui passible de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

    Si les accusations venaient à être confirmées, Daniel Mengara, professeur à Montclair State University, encourrait donc en France des peines particulièrement lourdes.

    Une affaire aux répercussions internationales

    Le fait qu’un universitaire gabonais, devenu citoyen américain, soit poursuivi pour viol en France confère à ce dossier une portée internationale. L’évolution de la procédure pourrait entraîner des conséquences directes sur la carrière de Daniel Mengara et sur l’image de Montclair State University.

    Une enquête qui débute

    La plainte déposée le 16 septembre 2025 a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire par les autorités françaises. Celle-ci doit permettre d’entendre la plaignante, le mis en cause, et de rassembler les éléments nécessaires avant d’envisager une éventuelle mise en examen.

    À ce stade, il convient de rappeler que Daniel Mengara est présumé innocent, conformément au droit français.

