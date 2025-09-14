Gabon : Champions d’Afrique en 2011, les ex-U23 sans primes et parcelles promises depuis 13 ans !

Réunis ce samedi à Libreville, plusieurs anciens footballeurs gabonais, vainqueurs de la CAN U23 en 2011 au Maroc, ont pris la parole pour dénoncer les promesses non tenues depuis leur triomphe historique. Organisés en collectif et représentés par leur porte-parole, Henri Junior Ndong Ngaleu, ils affirment être victimes « d’injustice et de mépris » depuis plus de 13 ans. Floués notamment par GSEZ, ils en appellent à l’intervention du président gabonais.

Leur conférence de presse d’hier a débuté par une minute de silence en mémoire de trois membres disparus en attendant d’obtenir gain de cause : Guy-Paul Boussougou, Dr Michaud et Philippe. Djoula. Un moment solennel qui a rappelé la charge émotionnelle de cette revendication, avant que les survivants n’exposent leurs griefs.

Le seul titre continental du Gabon

Le collectif est revenu sur l’importance de ce sacre, unique dans l’histoire du football gabonais. En battant le Maroc en finale de la CAN U23, la sélection avait offert au pays son premier et seul titre majeur en football, ouvrant en prime la voie à une qualification historique pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Pourtant, les héros de cette aventure affirment n’avoir jamais reçu les contreparties promises.

Les revendications des ex-U23 gabonais présentées lors de leur point de presse :

Éléments Détails Compétition remportée CAN U23, Maroc, décembre 2011 Titre obtenu Champion d’Afrique U23 – qualification historique aux JO 2012 de Londres Collectif concerné 19 joueurs + 8 encadreurs = 27 personnes Montant total réclamé 344,25 millions FCFA Primes réclamées Qualification, participation, victoire, matchs amicaux et enveloppe du trophée Montant par joueur (CAN 2011) 12,75 millions FCFA Montant par joueur (JO 2012) 8,5 millions FCFA Promesse non tenue Attribution d’un terrain collectif de 6,03 hectares à Angondjé (zone GSEZ) Problème signalé Cahiers de charges imposant frais supérieurs à la valeur du terrain (≈ 31 millions FCFA par bénéficiaire) Démarches entreprises Courriers à la Fégafoot, ministère des Sports, GSEZ (notamment le 1er décembre 2023) Appel lancé à Président Brice Clotaire Oligui Nguema pour arbitrage et restauration de leur dignité

Selon Henri Junior Ndong, le montant global dû aux joueurs et au staff s’élèverait à 344,25 millions de FCFA. Cette somme regrouperait les primes de qualification, de participation, de victoire et d’enveloppe du trophée, jamais versées. Chaque joueur devait percevoir environ 12,75 millions de FCFA pour la CAN U23 et 8,5 millions de FCFA pour les Jeux olympiques.

Des terrains promis mais jamais attribués

En plus des primes, les champions de 2011 rappellent qu’il leur avait été promis, par le groupe Olam Gabon (devenu GSEZ), l’attribution d’un terrain de 6,03 hectares à Angondjé. Mais cette promesse s’est vite transformée en parcours du combattant. Les joueurs dénoncent des cahiers de charges lourds, imposant par exemple des frais d’aménagement de plus de 31 millions FCFA par bénéficiaire , soit un coût supérieur à la valeur réelle des parcelles.

Depuis 2012, les anciens champions affirment avoir multiplié les courriers et rencontres avec la Fédération gabonaise de football, le ministère des Sports et GSEZ. Ils citent notamment une correspondance adressée le 1er décembre 2023 au ministre des Sports, restée sans réponse. « Nous avons été patients, mais notre silence ne peut plus remplacer les engagements solennels pris », a déclaré Henri Junior Ndong.

L’espoir placé dans le président Oligui Nguema

Constatant l’inaction des anciens régimes, le collectif place désormais ses espoirs dans le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. « Nous refusons d’être inhumanisés après avoir offert au pays son plus grand titre footballistique », a martelé leur porte-parole, appelant le chef de l’État à arbitrer ce dossier et à restaurer leur dignité.

Le collectif a précisé que cette affaire concerne 19 joueurs et 8 encadreurs , soit une délégation de 27 personnes directement impliquées dans la victoire de 2011. Les survivants estiment que l’hommage dû à leurs trois camarades disparus passe aussi par le règlement définitif de ce dossier, afin de rendre justice à l’ensemble du groupe.

Interpellés par les journalistes sur le rôle des associations de footballeurs et de la Fédération, les ex-U23 affirment que leurs démarches n’ont pas trouvé d’écho. « Nous avons décidé de nous constituer en collectif, car toutes les tentatives individuelles ou corporatives ont échoué », a expliqué Henri Junior Ndong, soulignant que leur objectif n’est pas d’entamer des poursuites judiciaires mais d’obtenir une reconnaissance nationale.

Pour les champions d’Afrique 2011, cette lutte n’est pas qu’une question d’argent. Elle est avant tout une bataille pour la mémoire, la parole donnée et la reconnaissance de leur contribution à l’histoire sportive du Gabon. « Le respect de la parole donnée est un gage de justice et de confiance entre les autorités et les citoyens », a rappelé leur porte-parole, promettant de poursuivre le combat jusqu’à obtenir gain de cause.