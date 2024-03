À quelques jours du début du Dialogue national inclusif au Gabon, plusieurs mouvements se mobilisent pour apporter leur soutien inconditionnel à ces assises, censées réunir tous les Gabonais. Éveil, un mouvement citoyen regroupant les Gabonais de la diaspora, se dit prêt à contribuer à la réussite de cette concertation nationale.

Des citoyens gabonais vivant à Paris, en France, se sont réunis ce week-end pour discuter de l’avenir de leur pays. Au sein du mouvement « Éveil », ils ont échangé le samedi 23 mars sur le rôle que leur plate-forme peut jouer pour garantir le succès de ces assises, à l’issue desquelles une nouvelle constitution sera proposée.

Soutien au CTRI

Selon le coordinateur du mouvement Éveil, Cyrille Ona, les participants ont exprimé leur adhésion à la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et ont réaffirmé leur volonté de « Rassembler et bâtir un Gabon prospère pour tous ». Une mobilisation sans précédent lors de la rencontre témoigne de l’engagement et de la détermination de la diaspora gabonaise à contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour leur nation.

Le rôle crucial du CTRI a été souligné à plusieurs reprises lors des discussions. La diaspora gabonaise a décidé de soutenir pleinement le Comité, reconnaissant la pertinence et l’importance de ses actions. Cette décision reflète les valeurs de coopération et d’entraide, comme le souligne le passage biblique cité dans le compte rendu.

Situation des Gabonais formés en France

Le mouvement citoyen Éveil a lancé un appel pressant au Président de la Transition et de la Restauration des Institutions, le Général Brice Oligui Nguema, pour qu’il accorde une attention particulière à la situation des Gabonais venus se former en France.

Ces compatriotes investissent dans leur éducation grâce aux ressources publiques ou personnelles, mais se retrouvent ensuite confrontés à un manque d’opportunités professionnelles à leur retour au Gabon. Cette situation entraîne une double perte pour le gouvernement gabonais : non seulement il investit dans la formation de ces concitoyens, mais il perd également leur potentiel contributif une fois leur formation terminée, ce qui alimente une fuite de compétences préjudiciable au développement du pays.

Soutien au dialogue national

Le mouvement citoyen ÉVEIL exprime son plein soutien au dialogue national à venir et se montre disponible pour y participer activement. Conscient de l’importance de ce forum pour le développement démocratique et la consolidation des institutions gabonaises, le mouvement souhaite contribuer en apportant ses idées et ses compétences. En tant qu’acteur engagé dans la construction d’un Gabon plus inclusif et prospère, il se tient prêt à collaborer avec les autorités et les autres parties prenantes pour trouver des solutions aux défis actuels et œuvrer ensemble pour un avenir meilleur pour tous les Gabonais.

Cette rencontre, qualifiée de succès, témoigne de la volonté commune des Gabonais de France de contribuer activement à la reconstruction et à la prospérité de leur patrie. L’engagement et la détermination manifestés sont des signes prometteurs pour l’avenir du Gabon.