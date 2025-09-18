Classement FIFA : le Gabon gagne une place et pointe en septembre à la 79e mondiale

Après la fenêtre internationale de septembre, marquée par les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la FIFA a publié ce jeudi 18 septembre son nouveau classement des sélections nationales. Les Panthères du Gabon progressent d’un rang au niveau mondial et occupent désormais la 79e place, tout en conservant leur 15e position sur le plan africain.

Cette progression s’explique par les résultats obtenus lors de la trêve internationale : une large victoire 4-0 face aux Seychelles en déplacement à l’île Maurice, suivie d’un nul vierge contre les champions d’Afrique ivoiriens à Franceville. Avec ces performances, le Gabon passe de la 80e place le 10 juillet dernier (1306,6 points) à la 79e en septembre (1314,06 points).

Classement FIFA - Afrique (septembre 2025)

Pays Classement mondial Classement africain Maroc 11 1 Sénégal 18 2 Égypte 35 3 Algérie 38 4 Côte d’Ivoire 44 5 Cameroun 52 8 RDC 60 11 Gabon 79 15 Guinée équatoriale 95 20 Congo 133 34 Centrafrique 140 37 Tchad 175 47

Sur le continent, le Maroc (11e mondial) reste leader africain, devant le Sénégal (18e) et l’Égypte (35e). L’Algérie (38e) et la Côte d’Ivoire (44e) complètent le top 5 africain. À l’échelle mondiale, le classement connaît un bouleversement majeur : l’Argentine, longtemps en tête, recule à la 3e place, détrônée par l’Espagne, désormais leader, suivie de la France.

Dans la sous-région, le Gabon reste derrière le Cameroun (52e mondial, 8e africain) et la RDC (60e, 11e africain). Cependant, il devance nettement la Guinée équatoriale (95e), le Congo (133e), la Centrafrique (140e) et le Tchad (175e). Une position qui confirme la régularité retrouvée des Panthères et leur volonté de se rapprocher du gratin du football africain.