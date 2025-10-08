2nd tour des législatives : le gouvernement gabonais ordonne à nouveau la fermeture préventive des bars

À l’approche du second tour des élections législatives prévu ce samedi 11 octobre, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé, dans un communiqué parvenu ce mercredi à Info241, la fermeture temporaire des débits de boissons sur l’ensemble du territoire gabonais. Cette décision controversée, similaire à celle prise lors du premier tour du 27 septembre, vise selon le gouvernement à garantir le calme et la sérénité du scrutin.

Le texte signé par le ministre de l’Intérieur stipule que cette mesure sera effective du vendredi 10 octobre à 23h30 jusqu’au samedi 11 octobre à minuit. Elle s’appliquera à tous les établissements servant de l’alcool, y compris les bars, buvettes et maquis. Le communiqué précise que cette disposition s’inscrit dans le cadre des articles 2 et 23 de la loi n°4/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique, ainsi que de l’arrêté ministériel n°051/MISD du 7 octobre 2025.

Une mesure justifiée par la sécurité publique

Le gouvernement présente cette fermeture comme une mesure de précaution indispensable à la bonne tenue du scrutin. Selon le communiqué, elle vise à prévenir tout incident ou trouble à l’ordre public pouvant découler d’abus liés à la consommation d’alcool. « Les commandants en chef de la gendarmerie nationale et des forces de police nationale sont chargés de veiller à l’exécution de ce communiqué », souligne le texte officiel.

Le communiqué officiel



Mais au-delà de l’argument sécuritaire, cette mesure suscite des critiques. Pour plusieurs observateurs, cette décision s’inscrit dans une logique de contrôle social héritée du régime d’Omar Bongo, où l’État tendait à restreindre certaines libertés individuelles lors des périodes électorales. Qualifiée d’« infantilisante » par des voix de la société civile, la fermeture des bars avant le vote est perçue comme un signe de méfiance envers la maturité démocratique des citoyens.

Un second tour sous tension

Ce second tour intervient dans un climat politique tendu, marqué par les accusations de fraudes massives et un manque de transparence lors du premier tour. Le parti présidentiel, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), a déjà remporté 54 sièges dès le premier tour, tandis que plusieurs candidats du Parti démocratique gabonais (PDG) et d’autres formations contestent les résultats.

En maintenant cette mesure de fermeture, le gouvernement espère afficher une image de rigueur et de stabilité. Mais pour beaucoup de Gabonais, cette décision traduit surtout la volonté du pouvoir de verrouiller l’espace public à l’approche d’un scrutin décisif, où la crédibilité du processus électoral reste, une fois encore, mise à l’épreuve.