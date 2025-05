Liberté de la presse : Le Gabon grimpe de 15 places au classement RSF 2025

Bonne nouvelle pour le Gabon sous l’ère de la transition. Alors que le pays traînait les pieds dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) au-delà de la 94ᵉ place, le Gabon d’Oligui Nguema continue de progresser. Selon le nouveau baromètre annuel publié ce vendredi 2 mai, le Gabon gagne ainsi 15 places, passant de la 56ᵉ place mondiale (65,83 points) en 2024 à la 41ᵉ (70,65 points). Une amélioration qui contraste avec la stagnation observée pendant les dernières années du régime Bongo, alors que le secteur médiatique gabonais était marqué par la censure, la répression et le manque d’indépendance des médias publics.

Au niveau sous-régional, le Gabon fait figure de bon élève. Le Congo recule de deux places (71ᵉ contre 69ᵉ en 2024), le Cameroun perd un rang (131ᵉ contre 130ᵉ), le Tchad chute lourdement (108ᵉ contre 96ᵉ), et la RDC suit la même pente (133ᵉ contre 123ᵉ). Seuls la Centrafrique (72ᵉ, +4 places) et la Guinée équatoriale (118ᵉ, +9 places) progressent légèrement.

Tendance africaine et mondiale

À l’échelle du continent africain, la tendance reste préoccupante. Trois pays d’Afrique de l’Est – l’Ouganda (143ᵉ), l’Éthiopie (145ᵉ) et le Rwanda (146ᵉ) – basculent cette année en situation « très grave » selon les critères de RSF. L’Érythrée conserve la dernière place mondiale (180ᵉ), confirmant son statut de pays le plus hostile à la liberté de la presse sur le continent.

Zone géographique Pays Classement RSF 2024 Classement RSF 2025 Évolution Situation actuelle selon RSF Gabon Gabon 56ᵉ 41ᵉ +15 places En nette amélioration Sous-région Afrique centrale Congo 69ᵉ 71ᵉ –2 places Stable/dégradation modérée Cameroun 130ᵉ 131ᵉ –1 place Dégradation continue Tchad 96ᵉ 108ᵉ –12 places Forte dégradation RDC 123ᵉ 133ᵉ –10 places Forte dégradation Centrafrique 76ᵉ 72ᵉ +4 places Légère amélioration Guinée équatoriale 127ᵉ 118ᵉ +9 places Amélioration relative Afrique de l’Est Ouganda – 143ᵉ – Situation « très grave » Éthiopie – 145ᵉ – Situation « très grave » Rwanda – 146ᵉ – Situation « très grave » Érythrée – 180ᵉ – Dernière place mondiale, situation critique Monde Global – – – Score moyen mondial

À l’échelle mondiale, le constat est encore plus sombre. RSF alerte sur une dégradation générale, marquée par un score moyen mondial qui passe sous la barre des 55 points, seuil défini comme « situation difficile ». Plus de six pays sur dix (112 au total) voient leur score reculer. Pour la première fois dans l’histoire du classement, les conditions d’exercice du journalisme sont jugées « difficiles » ou « très graves » dans la moitié des pays du monde. Dans 42 d’entre eux, représentant plus de la moitié de la population mondiale, la liberté de la presse est quasiment inexistante.

Des efforts supplémentaires pour le Gabon

Pour maintenir cette dynamique positive, RSF a émis, le 15 avril dernier, dix recommandations à l’intention du Gabon et de son président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parmi elles : amender les dispositions floues du Code de la communication de 2016, garantir l’accès aux sources officielles, mettre fin aux intimidations contre les journalistes, réformer la HAC et assurer un financement transparent des médias publics et privés.

Voici le listing complet de ces recommandattions de RSF pour le Gabon :