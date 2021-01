Sénatoriales 2021 : le parti d’Ali Bongo va organiser des primaires pour ses candidats !

Le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) ferait-il plus directement confiance en ses militants ? Pour les futures sénatoriales des 30 janvier et 6 février 2021, le parti présidentiel a annoncé dimanche qu’il organiserait ce 16 janvier, des primaires pour départager ses différents candidats. Une première pour le parti d’Ali Bongo dont la désignation des élus est la prérogative exclusive du « distingué camarade président » du parti, fondé par son père à son arrivée au pouvoir en 1968.

Alors que les candidats aux sénatoriales gabonaises ont jusqu’au 18 janvier prochain pour se faire connaitre, le PDG a annoncé hier via un communiqué, son volonté d’organiser ce 16 janvier des primaires avant de désigner ses futurs champions à ce scrutin électoral. Une petite nouveauté pour le parti présidentiel dont les élus et cadres sont choisis à la totale discrétion d’Ali Bongo et de ses « hautes instructions ».

L’intégralité du communiqué du PDG

Cette fois donc, ce seront en théorie les militants qui choisiront les différents candidats du parti qui est d’emblée assuré de conserver sa suprématie au sein de cette chambre haute du parlement gabonais. Les candidats aux primaires devront être des élus locaux du parti tout comme son collège électoral partisan. Ces primaires auront lieu simultanément dans chaque siège provincial du parti, ce samedi 18 janvier selon le nouveau redécoupage électoral.

Rappelons que ces primaires internes interviennent après qu’Ali Bongo s’est adjugé dans la Constitution, la liberté de pouvoir nommer des sénateurs. Grâce à une reforme constitutionnelle controversée votée en urgence le 30 décembre dernier, la 15e législature sera ainsi composée de sénateurs élus de leurs pairs et d’une autre partie dont le nombre exact demeure inconnu, de sénateurs choisis par Ali Bongo lui-même.