Les militaires gabonais bientôt couverts par une mutuelle santé spécialement conçue pour eux !

Les militaires du Gabon continuent d’être choyés par les autorités de la transition. Après l’ouverture de leurs droits au mariage polygamique, le conseil des ministres présidé par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a décidé ce jeudi de mettre en place une mutuelle toute spéciale pour les militaires du pays, tombeurs du régime déchu d’Ali Bongo.

Selon le projet de décret présenté par la ministre de la Défense nationale, le général Brigitte Onkanowa et adopté par le gouvernement, il sera bientôt mis en place une Mutuelle de Santé et de Prévoyance Sociale spécialement dédiée uniquement aux personnels des forces de défense. Les militaires et leurs familles n’auront bientôt plus à se soucier de leurs soins.

Une vue du conseil des ministres d’hier

Cette initiative vise à « améliorer l’efficacité opérationnelle et la cohésion des troupes », précise le communiqué final ayant sanctionné le conseil des ministres de ce jeudi au palais présidentiel. La future mutuelle des militaires va ainsi « apporter une solution aux difficultés rencontrées par les militaires pour payer le ticket modérateur et les soins non couverts », indique le communiqué.

Elle répondra également au « manque de visibilité des mécanismes d’entraide existants, à l’absence de solutions face à des situations spécifiques (décès, invalidité, reconversion professionnelle), et au manque de structures au Ministère de la Défense pour une protection complémentaire et des services adaptés ». Outre les militaires gabonais et leurs familles, cette mutuelle inclura également les militaires retraités ainsi que les personnels civils en service dans toutes les structures relevant du ministère de la Défense.