Le général Grégoire Kouna limogé de la tête de la Garde républicaine

La Garde républicaine, l’unité d’élite de l’armée gabonaise pilotée par la présidence gabonaise pour sa sécurité, a un nouveau commandant en chef. Il s’agit du colonel Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien patron des services spéciaux de la même présidence gabonaise. Le nouveau promu remplace à ce poste l’indéboulonnable général d’armée Grégoire Kouna bien qu’ayant atteint la limite d’age. Il était en fonction depuis l’ère Omar Bongo, le père d’Ali Bongo mort au pouvoir en juin 2009.

Il y a comme du remue-ménage autour de la garde rapprochée d’Ali Bongo. Sur décision publiée ce vendredi dans le quotidien pro-gouvernemental l’Union, l’on a appris ce matin de forts changements dans la hiérarchie militaire. Le plus notable étant celui intervenu à la tête de la Garde républicaine (GR), l’unité de l’armée assurant la sécurité de la présidence gabonaise.

Le général Grégoire Kouna en fonction depuis des temps immémoriaux de la présidence d’Omar Bongo, a été limogé de la tête de la Garde républicaine au profit du colonel Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon plusieurs indiscrétions, il était reproché à l’ancien patron de l’unité d’armée la mieux outillée du pays plusieurs fuites d’information autour d’Ali Bongo, son fils Noureddin et son épouse. Une confiance érodée de plus en plus ces derniers mois.

Six mois seulement après avoir été promu la tête de la Direction générale des services spéciaux (DGSS), les renseignements de la présidence gabonaise chargée notamment des écoutes téléphoniques des citoyens gabonais, le colonel Brice Clotaire Oligui Nguema se voit propulsé à la tête de la Garde républicaine. Une promotion qui témoigne de la confiance portée à ce nouveau fils prodige de la galaxie présidentielle. En lot de consolation, le patron de la GR déchu a été nommé conseiller spécial d’Ali Bongo.