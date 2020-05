Les chiffres de la pandémie de coronavirus au Gabon, 2 mois après le premier cas !

Les autorités sanitaires gabonaises ont organisé ce mardi une conférence de presse toute spéciale à l’occasion des deux mois de l’existence de l’épidémie dans le pays. On a pu ainsi avoir des données plus détaillées de la présence du virus dans les 5 provinces du pays. Pour la journée de mardi, ce sont 61 nouveaux cas positifs au Covid-19 qui ont été enregistrés ainsi que 10 nouvelles guérisons. Ce qui porte le bilan à 863 cas confirmés, 9 morts et 137 guérisons. Ces cas sont repartis dans 9 villes.

Lire aussi >>> Coronavirus : le Gabon déplore un 9e décès et passe la barre de 800 cas ! C’est le 12 mars 2020 que le Gabon avait déclaré son premier cas de la pandémie. Deux mois après, les autorités ont tenu au cours d’une conférence de presse-bilan tenu cet après-midi à Libreville, à faire le point de la pandémie dans le pays. A ce jour, ce sont 5 530 tests qui ont été pratiqués dans le pays avec 863 cas positifs au Covid-19 dont 9 morts et 137 guérisons. Au total ce sont 5 provinces sur 9 qui sont touchées par la pandémie. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 3 secondes Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 4 256 123 287 336 1 527 617 Gabon 863 (+61) 9(+0) 137 (+10) Afrique 67 778 2 355 23 989 Europe 1 653 055 153 930 670 428 Cameroun 2,689 125 1 524 Centrafrique 143 0 10 Congo 333 11 53 Guinée équatoriale 439 4 13 RD Congo 1 024 41 141 Tchad 322 31 53 France 177,423 26 643 56 724 Etats-Unis 1 385 834 81 795 262 225 Chine 82 919 4 633 78 171 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Au 12 mai, la répartition par ville est la suivante par ordre épidémiologique : Libreville (598 cas), Franceville (102 cas), Akanda (75 cas) Owendo (55 cas), Bifoun (12 cas), Lambaréné (9 cas), Bitam (5 cas), Ntoum (4 cas) et Port-Gentil (3 cas). Ce qui donne par province : 84,8% (737 cas) pour l’Estuaire, 11,8% (102 cas) pour le Haut-Ogooué, 2,4% (21 cas) pour le Moyen-Ogooué, 0,6% (5 cas) pour le Woleu-Ntem et 0,3% (3 cas) pour l’Ogooué-Maritime. Les autorités ont indiqué que le pays était désormais à la phase 4 de leur stratégie de riposte qui en compte que quatre. Elle consiste à « éviter la généralisation de l’épidémie. Intensification de la sensibilisation sur les mesures barrières, l’extension des sites de dépistage du Covid-19, la prise en charge en ambulatoire des cas simples », a expliqué le porte-parole du Copil Coronavirus, Guy Patrick Obiang Ndong. Voici l’ensemble de la stratégie déployée par les autorités sanitaires : Stratégie de riposte contre le Covid-19 Phase 1 : Ralentir l’importation massive du virus au Gabon avec la mise en place des dispositifs sanitaires au niveau des frontières, la mise en place des organes institutionnels, la préparation des professionnels de santé, l’achat des équipements, l’identification des sites de prise en charge à Libreville et dans les provinces, l’identification des sites de confinement. Phase 2 : Limiter la contamination locale avec la fermeture des frontières et la restriction des mouvements dans les lieux publics, le dépistage des cas suspects, la recherche active des cas contacts et leur confinement, la sensibilisation, validation des protocoles thérapeutiques sur le Covid-19. Phase 3 : Freiner la propagation communautaire et massive du virus à Libreville et dans les provinces avec la fermeture du grand Libreville. l’extension du réseau des laboratoires diagnostics, le renforcement des capacités des équipes provinciales et la sensibilisation de masse sur les mesures barrières ; Phase 4 : Eviter la généralisation de l’épidémie. Intensification de la sensibilisation sur les mesures barrières, l’extension des sites de dépistage du Covid-19, la prise en charge en ambulatoire des cas simples .