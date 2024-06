La planification du développement au Gabon primée en France par le Groupement du Patronat Francophone

Les efforts de planification et de développement du Gabon impulsés par les autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) via la restauration du Ministère de la Planification et de la Prospective ainsi que du Commissariat Général au Plan sous le magister de Vulgain Andzembe Tsiegori ont été primés en France le 27 juin dernier lors du 5ème Forum International des Entreprises Francophones (FIEF) organisé par le Groupement du Patronat Francophone (GPF) a constaté l’envoyé spécial d’Info241 à Paris. Cet événement s’est tenu en marge du 19e Sommet international des Chefs de l’Etat de la Francophonie, qui aura lieu du 04 et 05 octobre prochain en France.

C’est à la très mythique cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts (Hauts de France) que le Gabon s’est vu décerner cette distinction des mains du Président du Groupement du Patronat francophone, Jean-Lou Blachier. Quelques semaines avant les Jeux Olympiques et Paralympiques et 4 mois avant le Sommet international de la Francophonie ce couronnement s’est fait en reconnaissance des efforts significatifs déployés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Lors de cette cérémonie de clôture, Jean-Lou Blachier, Président du Groupement du Patronat Francophone (GPF) et Secrétaire confédéral de la CPME, membre du CESE, Anne-Marie Couderc, Présidente d’Air France KLM, et du groupe entreprise du CESE ancienne ministre déléguée chargée de l’emploi, ont eu l’honneur de décerner un prix prestigieux au Gabon via le CGP, M. Vulgain ANdzembe Tsieogori.

Jean-Lou Blachier décernant le prix du Gabon à Vulgain Andzembe et au référent du GPF pour le Gabon

C’est à l’occasion d’une table ronde intitulée « La Francophonie économique, un levier de développement des affaires » que M. Vulgain Andzembe Tsiegori, Commissaire Général au Plan (CGP) a présenté toutes ces réformes du CTRI à travers son ministère de tutelle relevant de la planification du développement et des actions réalisées à ce titre depuis le 30 août 2023 en terre gabonaise.

Dans son propos liminaire il a salué l’invitation du GPF via son directeur du développement, porte-parole M. Stéphane Tiki et M. Rostano Mombo Nziengui, banquier, référent du GPF pour le compte du Gabon et ancien secrétaire général du Réseau des Jeunes Volontaires & Leaders Francophones du Gabon (JVF). Tout en relevant la proactivité et l’élan de souveraineté patriotique incarnés par l’Ambassadeur Haute Représentante du Gabon en France S.E Mme Marie-Edith Tassyla-Doumbeneny et l’ensemble de ses équipes diplomatiques qui ont facilité et accompagné sur place cette mission régalienne dans les Hauts de France.

En effet, M. Andzembe a déclaré à l’assistance : « 14 années après sa dissolution, la restauration du Ministère de la Planification et de la Prospective et de sa cheville ouvrière le Commissariat Général du Plan ont été réhabilités par le CTRI, gage de leur vision et de leur volonté d’amorcer un nouveau cycle de développement économique respectant les standards internatioaux qui relèvent d’une bonne politique de planification. Devenant ainsi des moteurs stratégiques de la planification des investissements et du développement du pays. »

Le Commissaire Général au Plan s’exprimant lors de la table ronde

Poursuivant ses explications, l’expert en économie et en finance des marchés (Ndlr : qu’il a été durant 17 ans à la Banque de France) a souligné : « La dynamique des plus hautes autorités se décline particulièrement à travers le Plan National de Développement pour la Transition (PNDT 2024-2026) et le Plan d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), des initiatives clés du Chef de l’Etat et du Gouvernement de la transition pour l’avenir du Gabon. Tout en précisant les 5 piliers stratégiques du PNDT : réforme des institutions et la transition politique ; infrastructures stratégiques ; diversification de l’économie ; capital humain et inclusion sociale ; durabilité environnementale et valorisation du capital naturel. »

Après avoir connu un succès retentissant avec 25 pays plus de 400 participants, le 5ème Forum International des Entreprises Francophones s’est officiellement clôturé aux côtés de Thierry Beaudet, Président de l’UCESIF et du CESE français, de Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional des Hauts de France, de François Vandeville, Secrétaire général du Sommet de la Francophonie ainsi que de François Asselin, Président de la CPME.

Cet événément, placé sous le haut patronage du Président de la République Française Emmanuel Macron a réuni de nombreuses personnalités et acteurs du monde francophone, membres des gouvernements français et francophones, ambassadeurs, présidents de conseils économiques et sociaux francophones, académiques, leaders de la société civile qui ont échangé avec des chefs d’entreprises, des innovateurs et des entrepreneurs venus de tout l’espace francophone.

Cette journée dédiée à la francophonie économique et numérique fait écho selon M. Blachier au thème retenu pour le Sommet international de la Francophonie, « Créer, innover, entreprendre en français » a été l’occasion pour le Gabon et les pays francophones de montrer, préparer la mobilisation de tous les acteurs pour faire vivre une francophonie moderne, ouverte et dynamique.