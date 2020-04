L’épidémie de coronavirus au Gabon gagne désormais la capitale économique Port-Gentil

Alors que Bitam (Woleu-Ntem) était jusque-là la seule ville touchée à part le grand cluster de Libreville, les autorités ont annoncé jeudi un premier cas dans la capitale économique Port-Gentil. Il s’agit d’un jeune gabonais de 24 ans travaillant sur une barge aménagée en hôtel au large de Port-Gentil. Hier a été également un jour sombre puisque le pays a également enregistré son second décès lié au coronavirus. Ce qui porte le bilan à 167 personnes infectées, 2 décès et 24 guérisons.

Port-Gentil est désormais la troisième ville touchée par l’épidémie de coronavirus au Gabon bien qu’il s’agisse pour l’instant d’un unique cas. Ce nouveau cas s’est révélé positif au Covid-19 sur les 27 prélèvements suspects effectués par les autorités sanitaires. Il s’agit d’un jeune homme de 24 ans exerçant sur une barge aménagée en hôtel. Les personnes avec lesquels il aurait été en contact sont pour l’heure négatives mais elles ont été placées en quarantaine par mesure de prudence. Les investigations se poursuivent.

Données mises à jour 24 avril 2020 à 12h16min Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 2 623 231 182 740 707 331 Gabon 169 (+2) 3(+1) 24 (+0) Afrique 25 808 1 242 6 910 Europe 1 242 667 110 687 367 701 Cameroun 1 163 22 164 Centrafrique 14 0 0 Congo 186 6 11 Guinée équatoriale 84 1 4 RD Congo 359 18 9 Tchad 40 0 8 France 157 125 21 373 41 326 Etats-Unis 842 319 46 399 77 018 Chine 83 868 4 636 77 861 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Revenant sur les circonstances du décès du second patient atteint de Covid-19, le porte parole du comité de riposte au coronavirus a indiqué que ce jeune médecin de 41 ans soufrait également de diabète. Il avait été admis le 6 avril à l’hôpital militaire d’Akanda pour détresse respiratoire. « Deux jours plus tard, devant l’aggravation de son état de santé et le résultat positif au Covid-19, il a été transféré au service de réanimation où il a séjourné durant 16 jours » ont indiqué les autorités.

Placé en réanimation depuis de longs jours, c’est finalement ce jeudi matin à 10h30 que les médecins de cet hôpital militaire ont constaté son décès « malgré tous les soins que ses confrères lui ont donnés pour le maintenir en vie », ont-ils précisé. Le comité de riposte « COPIL Coronavirus », a également profité de sa conférence de presse d’hier pour présenter à la famille éplorée ses « condoléances les plus sincères ».