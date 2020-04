Le Gabon enregistre la mort d’un second patient atteint de Covid-19

Alors que hier le pays se réjouissait de 8 nouvelles guérisons, le Gabon enregistre ce jeudi un second décès dû à la pandémie de coronavirus. Il s’agit d’un gynécologue admis depuis trois semaines en soins intensifs : Tanguy de Dieu Tchantchou. Ce médecin d’origine camerounaise, avait déjà durant ses premiers jours d’hospitalisation, été donné pour mort après un arrêt cardiaque. Luttant contre la mort depuis plusieurs jours, il s’est finalement éteint ce matin à l’hôpital militaire d’Akanda. Une immense perte car ce médecin bien connu des populations, aura contribué à sauver plusieurs vies et aidé de nombreuses femmes à en donner.

« Nous enregistrons ce jour un deuxième décès lié au Covid-19 d’un patient admis en réanimation à l’Hôpital d’instruction des armées d’Akanda (HIAA) depuis trois semaines », c’est en ces termes que les autorités sanitaires gabonaises ont annoncé ce jeudi, via un communiqué, le décès de ce second patient des suites de Covid-19. Ce médecin qui aurait été contaminé en dehors de son activité professionnelle soulignent les autorités, exerçait notamment à l’hôpital militaire du PK9.

Données mises à jour il y a 1 heure Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 2 623 231 182 740 707 331 Gabon 166 (+10) 2(+1) 24 (+8) Afrique 25 808 1 242 6 910 Europe 1 242 667 110 687 367 701 Cameroun 1 163 22 164 Centrafrique 14 0 0 Congo 186 6 11 Guinée équatoriale 84 1 4 RD Congo 359 18 9 Tchad 40 0 8 France 157 125 21 373 41 326 Etats-Unis 842 319 46 399 77 018 Chine 83 868 4 636 77 861 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

C’est le second décès enregistré dans le pays après celui survenu le 20 mars, d’un compatriote rentré de France. Il avait cependant occulté de signaler aux soignants de la polyclinique El Rapha, son récent séjour dans l’Hexagone. Il avait consulté pour fatigue et vomissement le 15 mars dans cette clinique privée, avant de décéder 5 jours plus tard « des suites de complications de son diabète et d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë », avaient annoncé les autorités sanitaires.

Tanguy de Dieu Tchantchou a lui, eu un parcours différent. Le 9 avril dernier, alors qu’il avait déjà été admis en soins intensifs à l’hôpital militaire d’Akanda, des folles rumeurs donnaient ce gynécologue obstétricien pour mort. Ce patient avait effectivement fait un arrêt cardiaque mais était revenu à lui. Alors que son état avait été jugé « stationnaire » depuis cet incident, il continuait cependant de lutter contre la mort depuis plusieurs jours. Il était l’un des deux patients Covid-19 en réanimation dont l’état était toujours inquiétant.