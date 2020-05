Grossesse et Covid-19 font-ils bon ménage ? L’exemple gabonais

Lors du 39e point de presse du comité de pilotage (Copil) tenu ce 1er mai, le porte-parole Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé qu’une mère atteinte de coronavirus avait donné naissance à des triplés dans la capitale gabonaise. Cette note joyeuse ne doit pas nous faire oublier qu’une prise en charge spécifique est nécessaire pour qu’une femme enceinte et Covid-19 puisse donner la vie sans risque pour elle et pour son ou ses bébés.

Grossesse et Covid-19 font-ils bon ménage ? Oui, si l’on en prend garde. C’est du moins, l’espoir que suscite la naissance des triplés survenue ce vendredi au CHU de Libreville. Là-bas, une patiente atteinte par la pandémie qui effraie tant de mères et de familles dans le monde, a pu donner naissance sans anicroche à deux magnifiques garçons et une fille. Le cas en présence révèle la nécessité d’un plan de contingence spécifique afin de limiter les cas de contamination chez les femmes enceintes.

Le CHU de Libreville où sont nés hier ces triplés

A travers le monde, des études avec une échantillonnage raisonnable n’ont pas encore été faites afin de déterminer si la transmission du virus peut se fait de la mère au fœtus pendant la grossesse, ou lors de l’accouchement par voie basse ou encore post-partum pendant l’allaitement et les contacts réguliers avec la mère infectée. Face à toutes ces incertitudes, les professionnels de santé préconisent aux femmes enceintes et allaitantes de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Le confinement sera donc fortement recommandé avant, pendant et après la naissance.

Dans ses propos, le porte-parole du Copil prétendrait que la mère et les nourrissons sont en bonne santé mais sans pour autant répondre à la question de notre confrère relative au statut virologique des nouveaux-nés. En effet, une absence de virémie de ces derniers sera plus que rassurante mais n’exclurait pas la prise de mesures efficaces et concrètes pour la protection des femmes enceintes pendant tout le cycle de leur grossesse.

Rappelons que selon les scientifiques, les femmes enceintes ne semblent pas être plus à risque de contracter le virus que l’ensemble de la population. Néanmoins, puisqu’il est reconnu que leur système immunitaire est plus faible, elles doivent redoubler de vigilance afin d’éviter de contracter toute forme de maladie. Le Covid-19 en fait donc partie. Ce d’autant que la transmission peut également se faire lors de l’accouchement comme l’a montré un cas d’infection de bébé à Londres.

Dans une étude publiée en mars dernier dans le Journal of the American Medical Association Pediatrics, réalisée en Chine auprès de 33 femmes de la ville de Wuhan, il a été démontré que 9% des nouveaux-nés étaient déjà infectés à la naissance. Les chercheurs en arrivent à cette conclusion puisque les accouchements se sont déroulés en suivant un protocole strict afin qu’il n’y ait pas de transmission possible lors de l’accouchement et dans les minutes qui ont suivi.

Tout porte donc à croire que les souches de SARS-CoV-2 (le nom scientifique du virus qui déclenche la COVID-19) trouvées dans l’appareil respiratoire et dans l’anus des bébés étaient d’origine maternelle. Mais, rapellons-le en médecine clinique, chaque cas est unique et l’espoir est de mise dans chacun d’eux.