Coronavirus : un 4e décès et déjà 308 cas de Covid-19 au Gabon !

Après un jour de pause, les autorités gabonais ont annoncé ce vendredi les chiffres de la propagation du virus. Le pays compte un 4e patient mort hier dans un hôpital militaire. Ce vendredi, ce sont 32 nouveaux cas qui ont été enregistrés ces dernières 48h. ceux-ci s’ajoutent aux 100 autres annoncés entre lundi et mercredi. Ce qui porte le bilan à 308 cas, 4 décès, et 78 guérisons. Un carnet rose aujourd’hui, un premier accouchement de patiente infectée a eu lieu au CHU de Libreville. Il s’agit d’une malade asymptomatique qui a mis au monde deux garçons et une fille.

L’épidémie de coronavirus a fait une nouvelle victime mortelle ce jeudi au Gabon. L’annonce n’a été faite que ce vendredi, en raison du report hier de la traditionnelle conférence de presse du Copil Coronavirus. Il s’agit d’un patient hypertendu et diabétique, connu des services hospitaliers. Il a été admis en soins intensifs à l’hôpital militaire d’Akanda pour décompensation cardiaque avec étouffements et difficultés à respirer. Son état s’étant aggravé rapidement, il est mort hier des suites de cette maladie. C’est le 4e patient mort de l’épidémie dans le pays. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 1 heure Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 191 827 227 368 972 170 Gabon 308 (+32) 4(+1) 78 (+11) Afrique 36 814 1 595 12 080 Europe 1.421.774 129.934 487.151 Cameroun 1 832 56 786 Centrafrique 50 0 0 Congo 220 8 19 Guinée équatoriale 315 1 9 RD Congo 500 30 56 Tchad 52 0 15 France 166 543 24 121 49 118 Etats-Unis 1 038 451 60 876 120 444 Chine 83 944 4 637 78 472 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Outre ce énième décès, le Grand Libreville enregistre 32 nouveaux cas positifs au Covid-19 et 11 nouvelles guérisons. Le bilan de l’épidémie est au 1er mai de 308 cas testés positifs, 4 décès et 78 guérisons. Une explosion de cas cette semaine que les autorités expliquent à nouveau par le dépistage massif des populations à risque. Les 32 nouveaux détectés à Libreville sont ainsi des cas contacts de patients déjà identifiés. Ce qui fait de cette 8e semaine d’épidémie, la plus épidémiologique depuis le début de l’épidémie avec pas moins de 132 nouveaux cas à ce vendredi. Une seule bonne nouvelle dans cette océan de mauvaises nouvelles, la naissance de triplés, nés d’une patiente testée positive au coronavirus. La patiente a mis au monde au CHU de Libreville deux garçons et une fille qui sont tous en parfaite santé, se sont félicitées les autorités lors de ce point de presse.