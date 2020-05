Encore un décès dû au Covid-19 au Gabon et désormais 335 cas déclarés !

Le Gabon continue d’être fouetté de plein fouet par l’épidémie de coronavirus. Après un 4e décès enregistré jeudi soir, le Gabon a ce samedi soir son énième décès du Covid-19. Il s’agit d’une patiente de 55 ans admise en réanimation ce lundi. Outre ce 5e décès, le pays a enregistré 27 nouveaux cas positifs au Covid-19 dont 2 à Port-Gentil et 7 nouvelles guérisons. Ce qui porte le bilan à 335 cas confirmés, 5 décès et 85 guérisons.

Lire aussi >>> Coronavirus : un 4e décès et déjà 308 cas de Covid-19 au Gabon !

Le coronavirus continue sa folle course épidémiologique au Gabon. Ce samedi, les autorités gabonaises ont déploré un énième décès, 27 nouveaux cas positifs repartis à Libreville (25) et Port-Gentil (2), 7 nouvelles guérisons. Ce qui fait déjà de cette 8e semaine de propagation, la plus importante en matière de contagion avec plus de 160 nouveaux cas déplorés à ce samedi.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour 2 mai 2020 à 22h46min Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 3 191 827 227 368 972 170 Gabon 335 (+27) 5(+1) 85 (+7) Afrique 40 296 1 675 13 234 Europe 1.471.557 138.804 530.419 Cameroun 1 832 56 786 Centrafrique 50 0 0 Congo 229 9 25 Guinée équatoriale 315 1 9 RD Congo 604 30 56 Tchad 52 0 15 France 166 543 24 121 49 118 Etats-Unis 1 038 451 60 876 120 444 Chine 83 944 4 637 78 472 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Selon les autorités, les 2 nouveaux cas de Port-Gentil sont des tests contrôles effectués sur des cas contacts du premier cas déclaré dans une barge aménagé en hôtel. Ce qui porte le nombre total d’infection dans la capitale économique à 3. Le 5e décès est le cas d’une patiente de 55 ans hypertendue, diabétique et atteinte d’obésité. Elle a été admise le 27 avril pour détresse respiratoire à l’hôpital militaire d’Akanda où elle aura finalement trouvé la mort ce samedi à 19h30.