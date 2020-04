Déjà 75 cas de personnes testées positives au Covid-19 au Gabon !

Le Gabon commence la semaine tristement en fanfare avec 18 nouveaux cas positifs au Covid-19 ce lundi soir. Ce qui porte le bilan à 75 cas. C’est la plus forte hausse de cas enregistrée dans le pays depuis la découverte du patient zéro le 12 mars dernier. Un nombre vertigineux qui s’explique par la stratégie de dépistage systématique de cas contacts mise en place par les autorités sanitaires. Avec 75 cas, le Gabon devient le second pays de l’espace CEMAC le plus touché derrière le Cameroun qui totalise ce soir 848 cas positifs au Covid-19.

Les deux dernières semaines sont lourdes pour le Gabon, en guerre officielle contre la propagation du coronavirus depuis le mois dernier. Alors que le Grand Libreville, épicentre de l’épidémie au Gabon, est entré depuis hier soir en confinement total, la propagation se poursuit de plus belle avec ce lundi, 18 nouveaux cas positifs. Ce qui alourdi considérablement le bilan de la contamination à cette pandémie à 75 cas. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 10 minutes Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 677 256 101 732 372 428 Gabon 75 (+18) 1 1 Afrique 15 278 834 2 818 Europe 679 108 57 682 118 552 Cameroun 848 9 60 Centrafrique 11 0 0 Congo 70 5 2 Guinée équatoriale 21 0 3 RD Congo 235 18 9 Tchad 23 0 0 France 113 955 10 884 21 440 Etats-Unis 419 975 14 262 22 966 Chine 82 809 3 337 77 567 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Selon les autorités sanitaires, sur les 94 prélèvements effectués hier, 18 se sont révélés positifs au Covid-19 ce lundi. « Il s’agit de 17 cas de contamination communautaire, secondaire à un contact avec un sujet positif au Covid-19 et 1 cas travaillant au marché Mont-Bouët dont l’origine de la contamination est en cours d’investigation », a laissé entendre le porte-parole du comité de riposte, Guy Patrick Obiang Ndong, au cours de sa conférence de presse de ce lundi soir. Concernant l’évolution clinique des patients pris en charge dans deux structures hospitalières du Grand Libreville, les autorités ont annoncé que 44 patients étaient pour l’heure, sous hydroxychloroquine. « D’une manière globale, l’évolution clinique des patients est satisfaisante en dehors des deux patients en réanimation sous assistance respiratoire et dont l’état est stationnaire », a indiqué Guy Patrick Obiang Ndong. Parmi les deux patients en soins intensifs, on dénombre un médecin gynécologue-obstétricien. Il faut dire que les professionnels de santé, en première en ligne dans la riposte à l’épidémie, représentait hier 37% des personnes infectées. Avec ce nouveau bilan de la contamination, le Gabon passe devant le Congo (70 cas) et devient ainsi le second pays de l’espace CEMAC à être le plus touché par le Covid-19 en terme de personnes contaminées. Le Cameroun reste le pays le plus touché avec 848 cas ce lundi soir.